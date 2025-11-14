deportes
Nota

Marcelo Bielsa se deshace en elogios a la Liga BBVA MX “es una liga estructuralmente fantástica”

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, tuvo un destacado paso por el Atlas y América

_AM_25_PRESS_URU_BIELSA
Tomas Regueiro/MEXSPORT
Marcelo Bielsa head coach during press conference Uruguay, prior International Friendly match against Mexico National Team at TSM Corona Stadium, on November 14, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.
Francisco Fernández
Selección Azteca
Marcelo Bielsa está en México para dirigir el partido que enfrentará a la Selección de Uruguay ante el combinado Azteca este sábado en el TSM de Torreón y antes del enfrentamiento atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en donde destacó el nivel de la Liga BBVA MX.

Marcelo Bielsa destaca el nivel de la Liga BBVA MX

El entrenador argentino con paso por la Liga BBVA MX dirigiendo al Atlas y al América, destacó la importancia del futbol mexicano tanto a nivel de selección, como de clubes y reconoció que sigue de cerca las acciones del campeonato mexicano de Primera División.

"Dentro del universo de los países más destacados, México forma parte y para cualquier entrenador es una tentación trabajar aquí. No es una afirmación mía, sino que basta con recordar a Menotti, el entrenador sueco (Sven Goran) Erikson, nombres que estuvieron aquí", declaró Bielsa en conferencia de prensa.

“La liga la veo por los seleccionados que juegan en ella (América, Toluca y Querétaro). Es una liga asombrosa estructuralmente, los estadios, el público y lo que significa el futbol para México”, agregó.

El paso de Marcelo Bielsa en la Liga BBVA MX

Marcelo Bielsa conoce de cerca la Liga BBVA MX tras haber dirigido al Atlas entre 1993 y 1995 en donde debutó a jugadores que soy son leyendas del futbol mexicano como Jared Borgetti, Rafael Márquez, Pável Pardo, Oswaldo Sánchez y Daniel Osorno.

Bielsa implemento un sistema en el que dio prioridad a juveniles con base en la disciplina y el trabajo constante.

Posteriormente pasó al América en donde dirigió durante la temporada 1995-1996 llevando a las Águilas hasta las Semifinales.

