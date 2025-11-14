América estaría por fichar a esta joya sudamericana por una cifra MILLONARIA

En Coapa no quieren esperar a que termine el torneo para tomar decisiones importantes . Aunque el plantel está concentrado en la recta final de la Liguilla, la directiva del América Femenil trabaja en silencio en un fichaje de lujo: el de Isa Haas, defensora brasileña considerada una de las mayores promesas de su país.

La información fue compartida por el medio Fut das Minas de Brasil y rápidamente llamó la atención en México . De acuerdo con el portal, el Cruzeiro (club dueño del pase de Haas) habría aceptado abrir negociaciones con América, y la cifra propuesta por las azulcremas sería de... ¡600 mil dólares! Una cantidad pocas veces vista en transferencias femeniles.

De concretarse las negociaciones, este sería el segundo fichaje más caro del futbol brasileño (solo superado por el de Amanda Gutierres al Boston Legacy por un millón de dólares), por lo que las expectativas son enormes. A sus 24 años, Isa Haas llegaría para darle un salto de calidad a la defensa azulcrema.

Pese a su corta edad, la jugadora tiene una interesante trayectoria, con experiencia en su país y en Europa. Además del Cruzeiro, jugó con el Internacional de Porto Alegre y el Sevilla de España. Por si fuera poco, se ganó su lugar en la selección de Brasil, donde es pieza clave en el fondo.

El América Femenil, a un paso de la final del Apertura

Mientras define la contratación de Haas, el América Femenil dio un paso importante en su sueño de ser campeón del Apertura 2025. Este jueves, por la semi de la Liguilla, venció a Chivas 2-0 en condición de visitante y quedó a un paso de la gran final (en la que se enfrentaría a Cruz Azul o Tigres).

De esta forma, disputarán el partido de vuelta con una cómoda ventaja, sabiendo que un empate o una derrota de hasta dos goles les sirve para clasificar. Cabe destacar que las Águilas vienen de ser las subcampeonas del último Clausura.