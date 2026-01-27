Estas son las razones por las que AJ Styles SÍ tendría su RETIRO en WWE Royal Rumble

Estamos a pocos días para que se lleve a cabo el Royal Rumble , uno de los eventos más importantes que la WWE tiene en este año. Ante tal situación, poco a poco se ha lanzado el rumor respecto a la posibilidad de que AJ Styles tenga su último combate en la empresa precisamente en este evento antes de su retiro profesional.

Con 48 años de edad, AJ Styles confirmó que su retiro se daría en este año, aunque pocos pensaban que el mismo podría darse tan pronto en el 2026. Ante lo anterior, existen algunas pistas que indicarían que El Fenomenal, en efecto, podría retirarse de la WWE este fin de semana en el Royal Rumble.

¿Qué pistas indican que AJ Styles se retiraría en el WWE Royal Rumble 2026?

Como sabes, AJ Styles pondrá en juego su carrera en un mano a mano frente a Gunther en la próxima edición del Royal Rumble de la WWE. Si El Fenomenal obtiene el triunfo se mantendrá como un luchador activo de la empresa, pero si pierde tendrá que verse obligado a retirarse del wrestling profesional.

AJ Styles Retirement Tour 😢 pic.twitter.com/ghhsqLQp2I — J O H N (@RomanEra0) January 25, 2026

Dicho lo anterior, existen pistas que indicarían que, en efecto, AJ Styles podría retirarse este sábado. Posiblemente la más grande guarda relación con la charla que tuvo con Shinsuke Nakamura, misma en donde el luchador le había dicho al japonés que su retiro se daría precisamente en el Royal Rumble.

Aunado a esto, teorías en redes indican que el tour de retiro de AJ se dio en los últimos meses sin que realmente los fans se dieran cuenta. Y es que, en este periodo de tiempo, Styles tuvo un mano a mano ante John Cena, logró volver al trono al obtener los Títulos de Pareja de la marca con Dragon Lee y, finalmente, enfrentó a Nakamura, uno de sus rivales más grandes como profesional.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el WWE Royal Rumble 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La próxima edición del Royal Rumble se llevará a cabo este sábado 31 de enero en Arabia Saudita, por lo que el horario, al menos en la CDMX, será a las 13:00 horas. Se espera que la WWE presente a diversas estrellas en este evento, incluso a elementos que forman parte de la AAA.