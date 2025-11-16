El mediocampista Erik Lira, uno de los futbolistas que parece que está ganándose un lugar en la Copa del Mundo del 2026, dio sus impresiones al finalizar el partido de México en contra de Uruguay, destacando hoy la capacidad del equipo de poder desarrollar en la cancha lo que se pide en los entrenamientos, por lo que entre sus opiniones, explicó que están ‘preparados para el mejor Mundial’.

Aunque parece una declaración aventurada, Lira también comentó que siguen preparándose para lo que más importa que es la presentación del 11 de junio.

El jugador de Cruz Azul, no quiso dejar de mencionar que es importante dejar el marcador en ceros y dar oportunidades a la ofensiva en donde hay talento que puede definir un partido.

Los apuntes finales de Erik Lira tras el empate 0-0

"Bien, la verdad que fue un partido bastante apretado sabemos que Uruguay iba a ser un partido de meter la pierna y un poco nos vamos de sabor amargo de no poder ganarlo. Lo he dicho antes, es preparación y nos estamos preparando para el 11 de junio que es lo importante"

Erik Lira recalcó que México está “listo para el mejor Mundial”

"La verdad que es bonito ver que tus compañeros pueden desarrollar el mensaje del cuerpo técnico dentro de la cancha. Tratamos de que la gente se sienta identifica y agradecemos que se vengan a dar la vuelta y ESTAMOS PREPARADOS PARA EL MEJOR MUNDIAL EN NUESTRO PAÍS"

Erik Lira destaca la efectividad a la defensiva

"Fuimos superiores que el rival, que colgamos el cero en nuestra portería, que es lo más importante porque partiendo del cero atrás, podemos y tenemos jugadores de jerarquía adelante para poder ganar el partido"