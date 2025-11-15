deportes
Eliminatoria Mundial 2026 al momento: ¿Cuántos boletos están disponibles para la Copa del Mundo del 2026?

Los boletos para la Copa del Mundo del 2026 comienzan a escasear y equipo alrededor del mundo luchan para poder estar en la gran fiesta del futbol en México, Estados Unidos y Canadá.

mundial 2026 seleccion
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
La Eliminatoria del Mundial 2026 está en su momento más intenso con equipos que luchan por sacar su boleto para la competencia que arranca el 11 de junio, quedando tan solo 18 boletos disponibles y selecciones como Portugal o España aún no tienen su lugar.

La mayoría de los lugares que aún están disponibles serán para escuadras de Europa, en Concacaf aún existen boletos en el aire y Conmebol, una de las más competidas solo tiene medio boleto para ir al Repechaje y amarrar un lugar.

Estas son las Selecciones que ya tienen un lugar en el Mundial del 2026

  • México (local)
  • Estados Unidos (local)
  • Canadá (local)
  • Japón (Asia)
  • Nueva Zelanda (Oceanía)
  • Irán (Asia)
  • Argentina (Sudamérica)
  • Uzbekistán (Asia)
  • Corea del Sur (Asia)
  • Jordania (Asia)
  • Australia (Asia)
  • Ecuador (Sudamérica)
  • Brasil (Sudamérica)
  • Uruguay (Sudamérica)
  • Colombia (Sudamérica)
  • Paraguay (Sudamérica)
  • Marruecos (África)
  • Túnez (África)
  • Egipto (África)
  • Argelia (África)
  • Ghana (África)
  • Cabo Verde (África)
  • Sudáfrica (África)
  • Qatar (Asia)
  • Inglaterra (Europa)
  • Arabia Saudita (Asia)
  • Costa de Marfil (África)
  • Senegal (África)
  • Francia (Europa)
  • Croacia (Europa)

¿Cuántos lugares al Mundial del 2026 entregan por cada confederación?

Para esta Copa del Mundo, se aumentaron los lugares a 48 selecciones para competir en el Mundial más grande del cual se tenga registro. Se celebrará en tres naciones que son México, Estados Unidos y Canadá, última nación que por su parte nunca había celebrado juegos mundialistas en su territorio y está a poco más de seis meses de tener los ojos del mundo.

Para este Mundial, la UEFA tiene 16 boletos, siendo la que más recluta; por parte de África le sigue con 9 pasaportes y uno al repechaje. La que menos tiene es Oceanía que tiene hasta dos boletos por el que está para el repechaje.

  • AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA
  • CAF (Africa): 9 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA
  • Concacaf: 6 plazas directas + 2 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA
  • CONMEBOL: 6 plazas directas + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA
  • OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA
  • UEFA: 16 plazas directas
