¡Momento COMPLICADO! Así fue la dura reacción de Gil Mora tras quedar eliminado vs Argentina

Gilberto Mora se soltó en llanto tras la eliminación de la Selección Mexicana Sub-20 de la Copa del Mundo de la categoría

Gil Mora con Andrés Lillini, México Sub-20


Selección Azteca
El sueño mundialista de la Selección Mexicana Sub-20 llegó a su fin: Argentina derrotó 2-0 al combinado azteca en los cuartos de final del Mundial de Chile 2025.

Los dirigidos por Eduardo Arce habían clasificado hasta esta instancia como segundos de su grupo, en octavos eliminaron a la selección local, pero no pudieron contra la albiceleste en cuartos.

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

La reacción de Gil Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20

Para Gilberto Mora, la joven joya mexicana de 16 años, el golpe fue particularmente fuerte. Tras el silbatazo final, el mediocampista rompió en llanto en el terreno de juego, visiblemente abatido por el desenlace del partido.

Integrantes del cuerpo técnico se acercaron para intentar calmarlo, y uno de los presentes que lo consoló fue Andrés Lillini, el director de selecciones juveniles.

La derrota representó un contraste drástico con el discurso previo al enfrentamiento: Mora había asegurado que México estaba para “ser campeón”. Esa confianza no se reflejó en el partido ante Argentina, donde él no logró brillar como lo venía haciendo en los encuentros anteriores.

¿Cómo fue la derrota de México ante Argentina Sub-20?

En el partido, Argentina fue superior. Desde los inicios, México pagó caro un gol temprano de Maher Carrizo que desbalanceó el duelo. En la segunda mitad, Mateo Silvetti selló el marcador con una anotación que apagó los últimos intentos mexicanos por revertir el resultado.

Además, el equipo azteca tuvo ausencias clave: Alexéi Domínguez salió lesionado al inicio del encuentro, lo que obligó a ajustes tácticos. México también sufrió las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez, lo que complicó aún más la remontada.

Majo Munguía

Autor / Redactor

Majo Munguía

