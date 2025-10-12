Argentinos se burlan de Gilberto Mora tras eliminar a México en el Mundial Sub 20: “¿Jugó el Messi mexicano?”

México regresa a casa. Luego de haber quedado eliminados del Mundial Sub-20 ante Argentina, la Selección Mexicana y sus jugadores han sido blanco de burlas por parte de los aficionados y diarios de Buenos Aires.

Te puede interesar: Prensa de Argentina DEMERITA a México en el Mundial Sub-20: “Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos”

Las burlas de Argentina a Gilberto Mora

A lo largo de la Copa del Mundo, hubo un jugador del cuadro dirigido por Eduardo Arce que tuvo los reflectores encima. Gilberto Mora, mediocampista que milita en Tijuana, hizo tres goles en el Mundial Sub-20 y es seguido por varios equipos de Europa. Con 16 años de edad, el nivel del futbolista de los Xolos fue llamativo y en su momento, los medios de Argentina lo vieron como una amenaza. Sin embargo, tras la victoria de la albiceleste comandada por Diego Placente, los aficionados del conjunto Sudamericano no dejaron pasar la oportunidad de criticar al mejor futbolista de México en esta Copa del Mundo.



“¿Jugó el Messi mexicano?”.

“Hijos nuestros toda la vida…”.

“¿Y el Messi mexicano?”.

“El Messi mexicano volvió a su realidad…”.

“¿Por que no pusieron a Gilberto ‘Messi’ Mora?”.

“Al menos esta vez México si llegó al quinto partido…”.

Son algunos de los comentarios en una de las publicaciones del Diario Olé, mismo que coloca a Argentina como el padre de México a nivel futbolístico tras el triunfo en la instancia de cuartos de final.

Tras conseguir avanzar en el Mundial Sub-20, la siguiente prueba de la Selección Argentina es ante Colombia en las semifinales, partido a disputarse el miércoles 15 de octubre a las 17:00 horas, tiempo de la CDMX. En la competencia de categorías inferiores, la albiceleste marcha con paso perfecto tras obtener victorias ante Cuba, Australia, Italia, Nigeria y México.

Te puede interesar: México cae ante Argentina y es ELIMINADO del Mundial Sub-20