Así reaccionó Kevin Mier tras sus errores que le costaron caro a Cruz Azul ante Chivas

Cruz Azul no pasó del empate contra Chivas en el juego de Ida de las Semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, el portero Kevin Mier tuvo una gran responsabilidad en los dos goles que recibió su equipo. Una apuesta por parte de Joel Huiqui que no terminó saliendo para nada bien a pesar de las buenas decisiones que venía demostrando el entrenador interino en sus primeros partidos.

El primer tanto del Guadalajara llegó tras un potente remate dentro del área celeste que exigió una respuesta de Mier, pero no logro contener el balón. En el intento de asegurar la posesión, el esférico quedó vivo dentro del área chica, situación que fue aprovechada por Santiago Sandoval.

El segundo gol de Chivas llegó desde un centro que viajó por el lado izquierdo del terreno de juego hasta conectar con el experimentado Ángel Sepúlveda, quien remató de cabeza. Kevin Mier había logrado desviar la trayectoria del balón con sus manos, pero los nervios le ganaron y terminó enviando la pelota dentro de la portería. Su reacción no tuvo desperdicio.

El colombiano pudo haber evitado la fractura de tibia al utilizar espinilleras más largas|Club de Futbol Cruz Azul

La reacción de Kevin Mier tras los goles recibidos

El rendimiento del colombiano generó debate en redes sociales, pero lo que llamó la atención fue un detalle que no fue captado por la transmisión televisiva: la reacción del guardameta de Cruz Azul al recibir la primera anotación del conjunto rojiblanco. Dicho contenido fue difundido por el diario Récord, quienes captaron los movimientos del arquero durante los festejos de Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



En las imágenes se puede observar la frustración de Kevin Mier al no poder retener el balón y así evitar el adelantamiento del Rebaño en el marcador. El guardameta de La Máquina dejó gestos evidentes de autocrítica y enojo consigo mismo, sabiendo que el gol llegó, en gran parte, por su floja respuesta ante el primer remate recibido.

El video muestra a un Mier totalmente abatido por la acción, un error que se ha repetido en varias ocasiones durante la Liguilla defendiendo la portería de Cruz Azul.

La reacción de Kevin Mier luego del gol de #Chivas



Un nuevo error del colombiano en Liguilla... 🤦‍♂️



Video: Récord pic.twitter.com/34xPBDvEiV — Rodrigo Acuña (@rodrigoacuna_) May 14, 2026

Otros errores de Kevin Mier en Liguilla

El portero colombiano ya ha sido protagonista de jugadas polémicas en fases finales para Cruz Azul. Una de las más recordadas sucedió durante el Apertura 2024 cuando el jugador del América, Richard Sánchez, lo sorprendió con un remate de media cancha. Mier se encontraba adelantado, por lo que no tuvo tiempo para cubrir su portería y significó el 2-0 para las Águilas en el Clásico Joven.

También fue protagonista contra el América, pero en el Apertura 2025 cuando cometió un penalti infantil sobre Rodrigo Aguirre. No es la primera vez que el portero es señalado por su bajo rendimiento en etapas definitorias. Ahora su titularidad en la Vuelta podría estar en riesgo.