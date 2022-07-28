Así reaccionó la prensa internacional al debut de Dani Alves con Pumas

El pasado miércoles 27 de julio quedará marcado en la historia de la Liga BBVA MX como el día que debutó Dani Alves con los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. El brasileño hizo que C.U. se rindiera ante él, tras ser titular y jugar los 90 minutos, pero además, dio la asistencia para el gol del defensa argentino, Nicolás Freire, quien rescató el empate 1-1 ante Mazatlán FC al minuto 89.

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Sin embargo, la afición universitaria no fue la única que llenó de elogios a su nuevo fichaje, sino que la prensa internacional también destacó la actuación del exjugador del Barcelona durante sus primeros minutos en el futbol mexicano.

Desde Barcelona, hasta países de Sudamérica como Argentina y Colombia voltearon a ver a México para el debut de la leyenda, consolidada como el jugador con más títulos en toda la historia. Aquí te dejamos las mejores reacciones de la prensa internacional.