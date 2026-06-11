Así reaccionó la prensa internacional a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Terminó el show de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tuvimos un espectáculo donde vimos a Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Maná, Lila Downs; empezando por los nombres ya se sabía que era un espectáculo asegurado y además fue algo que no fue únicamente para México, rápidamente la respuesta de la prensa internacional comenzó a dar sus opiniones de lo vivido hace unos instantes y los comentarios te sorprenderán.

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El primero en abrir el telón fue Maná, seguido de Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Belinda, J Balvin y cerró Shakira, rápidamente en redes sociales se volvió tendencia SHAKIRA, todo el mundo amó su participación, incluso reporteras encargadas de cubrir el baloncesto estadounidense postearon sus reacciones, demostrando que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ rompe las barreras de todo deporte.

De igual manera las reacciones no pararon cuando salió J Balvin acompañado de Labubus, y es que además, J Balvin tuvo una intro icónica en donde simulaba estar manejando al ritmo de la música.

Por su parte, la participación de Maná fue muy bien recibida por parte de la población latina, bastaba con escuchar como todos los presentes en el Estadio Ciudad de México; además Lila Down fue tendencia en X por la manera en la que dio la apertura de este espectáculo.

From @TheAthletic: Mexico opens the World Cup at an iconic stadium. It had the 1970 final when Pelé’s Brazil beat Italy, and the 1986 final when Maradona’s Argentina beat West Germany — the site that saw both his "Hand of God" and "Goal of the Century." https://t.co/TyLN8ktSRx pic.twitter.com/yg7KRwaSa8 — The New York Times (@nytimes) June 11, 2026

El siguiente reto de la selección mexicana será vencer a Sudáfrica y posteriormente, el próximo 18 de junio cuando enfrenten a la selección de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, el partido comenzará en punto de las 19:00 horas del centro de la Ciudad de México.

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