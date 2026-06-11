Canelo Álvarez ya está en el Estadio CDMX: “Listo para saltar si estamos en problemas”

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunió a miles de aficionados en el Estadio CDMX y entre los invitados más destacados apareció Saúl 'Canelo' Álvarez. El boxeador mexicano llegó acompañado de su esposa, Fernanda Gómez, para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en una de las figuras más buscadas por los aficionados y medios presentes en el inmueble.

El campeón mundial de boxeo no ocultó su entusiasmo por vivir el arranque del torneo y aseguró que disfruta esta experiencia desde una perspectiva distinta, ahora como aficionado de la Selección Mexicana en una cita mundialista que se disputa en territorio nacional. "Estoy listo para saltar si estamos en problemas", dijo entre risas en un video viral publicado en redes sociales.

Canelo Alvarez has arrived at the Estadio Azteca!



“I’m confident that Mexico will win, but I’m ready to jump into the game If we are in trouble”. 😅🥊 pic.twitter.com/mGyWtdvwPI — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 11, 2026

Canelo Álvarez confía en el debut de México

Durante su llegada al Estadio CDMX, Canelo compartió sus sensaciones sobre el encuentro inaugural y dejó claro que espera una victoria del conjunto dirigido por Javier Aguirre. "Es mi primer Mundial disfrutándolo de esta manera. Estoy contento de estar aquí apoyando a nuestra selección", comentó el pugilista mexicano.

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Además, expresó su confianza en el plantel nacional y en las posibilidades del equipo para arrancar con un resultado positivo dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "Vamos a ganar, como sea tenemos que ganar. Estoy confiado en que vamos a ganar. Hay mucho potencial en la Selección Mexicana y creo mucho en ella", señaló.

La declaración de Canelo Álvarez que se volvió viral en redes sociales

Las palabras de Canelo comenzaron a difundirse rápidamente en plataformas digitales a través de videos compartidos por cuentas especializadas. En esas grabaciones, el boxeador lanzó una broma que generó reacciones entre los aficionados mexicanos. "Estoy seguro de que México ganará, pero estoy listo para saltar al juego si estamos en problemas", dijo mientras avanzaba hacia el estadio. Aunque se trató de un comentario en tono relajado, la frase se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa al encuentro inaugural.

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