Real Betis y Álvaro Fidalgo le propinan al Real Madrid su primera derrota de la temporada

El Real Betis sorprendió y le propinó su primera derrota al Real Madrid en la temporada 2026-27 de la LaLiga de España al ganar por la mínima este viernes 4 de septiembre en la cancha del Estadio de La Cartuja de Sevilla en compromiso de la Jornada 4 en donde Álvaro Fidalgo entró de cambio al minuto 60'.

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Real Betis derrota al Real Madrid

El portero Álvaro Valles fue la figura en la victoria del Real Betis sobre el Real Madrid este viernes 4 de septiembre al atajar un penal a Kylian Mbappé en el complemento de la segunda mitad que pudo significar el empate.

El guardameta tuvo una destacada actuación para detener al menos seis disparos a puerta que pudieron cambiar el rumbo del equipo.

Por su parte, Troy Parrott marcó el tanto que significó la victoria para los verdiblancos al 80', luego de que Thibaout Courtois atajara un remate de cabeza procedente de un tiro de esquina, pero dejara el rebote para que el irlandés llegara a rematar al fondo de las redes.

🚨🇪🇸 | GOAL: TROY PARROTT OPENS THE SCORING FOR REAL BETIS! UNBELIEVABLE!



Real Betis 1-0 Real Madrid. pic.twitter.com/NMBX0frvuT — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 4, 2026

Carlos Espí convirtió un golazo de media tijera al 87' que pudo representar el empate para los Merengues, pero la jugada fue anulada tras revisión en el VAR por un fuera de juego previo.

Por su parte, Álvaro Fidalgo ingresó a la cancha al minuto 60 en sustitución de Isco, aunque no pudo marcar diferencia al frente del Real Betis.

El Real Madrid sufrió su primera derrota de la campaña y se quedó con nueve puntos, empatado con el propio Betis y el Barcelona que tiene un partido pendiente ante el Valencia.

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