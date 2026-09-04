Jonas Gutiérrez publica inédito VIDEO de Lionel Messi en una habitación durante el Mundial de Sudáfrica 2010, haciendo dominadas de fantasía junto a Maxi Rodríguez

Un video inédito de Lionel Messi en su estado más puro como estrella del futbol ha sido revelado en las últimas horas. El video dura poco más de un minuto pero parece eterno cuando los aficionados lo repiten una y otra vez emocionados de ver a Messi dominar un Jabulani de Sudáfrica 2010 en una habitación junto a Maxi Rodríguez, mientras Jonas Gutiérrez y Demichelis graban y observan.

Rodríguez semiacostado en una cama destaca con sus dominadas, pero cuando le pasa el balón a Messi que estaba sentado en una silla, La Pulga se encarreró e hizo dominadas coordinadas, con ritmo, dejó dormido el balón, lo tocó con la cabeza y todo ello mientras pareciía le daba el mínimo de esfuerzo a esos jueguitos.

No hay duda de la grandeza de Messi; ese video no hace que se perciba mejor, pero sí refrenda su inmensa calidad, chispa y vínculo con el balón, que obedeció todo lo que Messi, recientemente retirado de la Selección Argentina le pedía.

Jonas Gutiérrez y la explicación del video de Messi haciendo jueguitos

Jonas reveló el video el viernes 4 de septiembre en redes sociales y comentó que en la habitación jugando, entró Rodríguez y Messi, entonces Maxi se una para hacer dominadas y Messi hace lo suyo para deleite de todos.

En el video, Maxi observaba y Demichelis entre risas y sorpresa también grababa.

"Mundial 2010 con la Selección y un video que nunca había compartido. La habitación con Demichelis ahí entra Maxi que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Messi y lleva el momento a algo sublime , imposible dejar de ver este video. Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la jabulani jajajaja y lo que también suma magia"

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