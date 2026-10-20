Real Betis vs Feyenoord: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 3 de la Champions League

Europa no se detiene y el miércoles 21 de octubre ofrece un encuentro al que probablemente muchos no le den la atención suficiente… pero que puede ser un duelazo. Por ello, este artículo te indica cómo y dónde ver EN VIVO el Real Betis vs Feyenoord. Todo esto a ocurrir en el Estadio de La Cartuja en punto de las 13:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

Los béticos están haciendo una temporada espectacular, la cual se vio frenada en un juego muy intenso ante el Barcelona el fin de semana pasado. Sin embargo, al momento suman dos triunfos en el inicio de la Champions League 2026-27, donde primero fueron hasta Francia para vencer 2-3 al Lille. Mientras que la semana pasada derrotaron 3-2 al Porto. Por ello, quieren el 3/3 al recibir otra durísima prueba desde los Países Bajos.

Mientras tanto, el Feyenoord probablemente sea subestimado, pero marcha invicto en Países Bajos tras 9 fechas disputadas (7V y 2E). Aunque en la primera fecha de UCL fueron vapuleados (5-1) ante el Barcelona en territorio español, sacaron un gran resultado venciendo al Como 3-2 como locales en la Fecha 2. Por ello, este duelo parece un enfrentamiento entre iguales que les puede posicionar a ambos en un sitio bastante privilegiado.

¿Dónde ver EN VIVO el Real Betis vs Feyenoord de Champions League?

Para la presente campaña existen dos posibilidades, mismas que cuentan con un servicio streaming y un canal en TV de paga. FOX ONE y HBO MAX son las dos cadenas de comunicación donde por fecha se dividen la mitad de los partidos. Pero para este Real Betis vs Feyenoord, la señal que llevará la emoción desde La Cartuja… será la de FOX.

Probables alineaciones Real Betis vs Feyenoord