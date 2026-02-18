ÚLTIMA HORA: Vinicius Jr. llama “cobarde” a Prestianni tras negar palabras racistas

El escándalo que se vivió en el partido de ida de los playoffs de la Champions League entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni ha trascendido más allá del campo de juego. El brasileño, quien anotó el gol de la victoria del Real Madrid, publicó un duro comunicado en sus redes sociales en el que reiteró su acusación de racismo contra el delantero argentino, a quien señaló por haberle dicho mono durante el partido.

En su mensaje, Vinícius Junior fue categórico: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar”. Con estas palabras, el atacante madridista no solo apuntó contra Prestianni, sino también contra la falta de acción de las autoridades arbitrales y disciplinarias. El silbante suspendió el partido varios minutos por lo sucedido y de los gritos homofóbicos de aficionados en el estadio.

Vini también cuestionó el motivo de su amonestación en el partido, al considerar injusta la tarjeta amarilla recibida tras celebrar un gol. “Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada”, expresó, dejando en claro su malestar por cómo se manejó la situación dentro del campo.

El comunicado de Vinícius refleja la frustración de un jugador que ha sido víctima de episodios racistas en múltiples ocasiones y que, según sus propias palabras, ya no se sorprende por lo ocurrido: “Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”.

Mbappé señala también los gritos homofobicos dentro de la cancha

Las cámaras de televisión captaron a Prestianni tapándose la boca con su camiseta mientras pronunciaba unas palabras, lo que generó sospechas sobre el incidente.

La reacción más contundente llegó de Kylian Mbappé, quien enfrentó directamente a Prestianni gritándole en repetidas ocasiones: ¡Eres un puto racista!. En la zona mixta, el francés reafirmó su postura y detalló lo que presenció: “Lo que he visto es muy claro, el número 25 le dijo cinco veces a Vini que eres un mono. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que la UEFA actúe y no mire hacia otro lado”. Sus declaraciones sumaron presión a la denuncia inicial de Vinícius y fueron respaldadas por otros integrantes del Real Madrid.

Benfica da su apoyo a Gianluca Prestianni

Sin embargo, horas después, el Benfica defendió a su futbolista y desestimó la veracidad del episodio. En su cuenta oficial de X, el club portugués compartió un video desde el campo, asegurando que la distancia impedía escuchar lo que se alegaba. Además, publicó una foto de Prestianni con la frase: “Juntos a tu lado”. El caso ha abierto un fuerte debate sobre racismo y credibilidad en el futbol europeo.

Por su parte, Gianluca Prestianni publicó en su cuenta de Instagram: ”Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", aseguró el jugador del Benfica.

