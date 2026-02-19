El jugador al que Álvaro Fidalgo le ‘quitaría’ un lugar en la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En los últimos días, se dio a conocer que la Selección Mexicana tenía considerado poder convocar a Álvaro Fidalgo para los siguientes encuentros, abriendo la posibilidad que sea uno de los futbolistas que se suba a la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con su posible llamado, Fidalgo sería uno de los refuerzos de lujo para el equipo, pero un jugador de los que ha vivido gran parte del proceso con Aguirre, quedaría fuera de la convocatoria para la justa mundialista.

Por el momento, son solo rumores del jugador que se perdería de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la convocatoria de Álvaro Fidalgo pero diferentes medios han revelado en redes sociales que el futbolista sacrificado sería el mediocampista ofensivo de Cruz Azul, Charly Rodríguez.

¿Charly Rodríguez o Álvaro Fidalgo para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Dos futbolistas con un perfil parecido pero con un aporte distinto en el terreno de juego, por su lado Charly es un jugados que sale con el balón desde el fondo, en el ataque da pases filtrados normalmente por los aires y últimamente ha tenido una recuperación del balón clave en el equipo celeste. En el caso de Fidalgo, es un jugador con mucha velocidad en las piernas, busca pases filtrados pero por abajo, maneja los hilos en sus equipos y cuenta con buena salida con el balón.

Desde hace tiempo, un sector de la afición y diferentes expertos han mencionado en varias ocasiones que Rodríguez no termina por demostrar su calidad en la Selección Mexicana pues aseguran que en Cruz Azul tiene un mejor rendimiento.

Si bien, Charly ha sido pieza clave en el Clausura 2026 para la Máquina, tendría que empezar a mostrar su calidad con México para no ser uno de los futbolistas sacrificados por Álvaro Fidalgo.

Es importante mencionar, que por el momento todo se trata de un rumor. La convocatoria de Javier Aguirre para el partido de México vs Portugal, puede demostrar a más del 70% de jugadores que tiene pensados para la convocatoria final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aun podría tener cambios si algún futbolista se lesiona o no se termina de recuperar de su lesión.

Aseguran que convocatoria de Fidalgo será decisión de Javier Aguirre

Fue Duilio Davino el que confirmó que existe contacto con Álvaro Fidalgo de cara a una posible convocatoria con México luego de cumplir con todos los requisitos. Pero detalló que será completamente la decisión de Javier Aguirre si es que lo quiere convocar con la Selección Mexicana.

“Hemos estado en contacto con él, es un jugador que tiene un gran rendimiento, es mexicano, ya FIFA autoriza, después de dar el plazo, Álvaro quiere venir a jugar, está dentro de los jugadores que mencionamos, los 55, ya dependerá de Javier si lo convoca o no”.