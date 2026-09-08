Real Madrid vs Inter de Milán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 8 de septiembre de la Jornada 1 de la Champions League; marcador online

El Estadio Santiago Bernabéu se viste de etiqueta para albergar un choque con historia y drama puro entre el Real Madrid y el Inter de Milán en la Jornada 1 de la UEFA Champions League.

El conjunto merengue salta a la cancha golpeado tras caer 1-0 ante el Real Betis, un tropiezo que evidencia que la luna de miel de José Mourinho ha llegado a su fin. El 15 veces campeón de Europa no levanta la "Orejona" desde 2024, pero tiene la motivación extra de competir por una final que se jugará en su propia casa este próximo mes de junio. Sin embargo, el estratega portugués enfrenta un inicio accidentado con bajas sensibles en el mediocampo y la presión de evitar una tercera derrota consecutiva en el torneo tras la eliminación en cuartos de final la campaña pasada.

Por su parte, el Inter de Milán desembarca en España con la moral por las nubes luego de firmar una espectacular remontada 3-2 sobre el Napoli tras ir perdiendo 2-0. El vigente campeón de la Serie A presume un arranque de temporada perfecto con tres triunfos al hilo, aunque arrastra cuentas pendientes en Europa al quedar eliminado en playoffs la edición anterior y perder cinco de sus últimos seis juegos en la competición.

Con Cristian Chivu en el banquillo nerazzurro midiéndose a su antiguo técnico, la mesa está servida para un encuentro vibrante.

Pronóstico del Real Madrid vs Inter de Milán hoy martes 8 de septiembre 2026

Resultado estimado: Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Inter de Milán

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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