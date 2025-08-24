Real Oviedo vs Real Madrid en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 2 de LaLiga hoy 24 de agosto?; marcador online

Este domingo, el Estadio Carlos Tartiere será testigo de un enfrentamiento cargado de historia y expectativas: Real Oviedo, recién ascendido a LaLiga tras 25 años de ausencia, se mide ante el poderoso Real Madrid en la Jornada 2 del campeonato español.

Los locales, dirigidos por Veljko Paunović, llegan tras una derrota 2-0 ante Villarreal en su debut. Con figuras como Salomón Rondón y Leander Dendoncker, Oviedo buscará sumar sus primeros puntos en casa, aunque la tarea no será sencilla frente a un rival que domina ampliamente el historial entre ambos clubes.

Por su parte, el conjunto merengue, ahora bajo el mando de Xabi Alonso, inició la temporada con una victoria ajustada 1-0 sobre Osasuna, gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé. Aunque el rendimiento dejó dudas, el Madrid cuenta con una plantilla de élite encabezada por Vinícius Jr., Federico Valverde y Trent Alexander-Arnold.

El partido está programado para las 13:30 horas (centro de México). Para Oviedo, es una oportunidad de demostrar que puede competir en la élite; para Madrid, un examen que debe superar con autoridad si quiere consolidarse como candidato al título.

