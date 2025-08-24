Atacante mexicano, llegó como joya juvenil a su actual equipo y acaba de romper una racha 129 días sin anotar

La joven promesa Luka Romero volvió a encender las emociones en el Estadio Ciudad Universitaria al marcar el gol de la victoria para Cruz Azul frente a Toluca el pasado sábado 23 de agosto. El tanto, que llegó al minuto 78 tras un certero cabezazo a centro de Jesús Orozco Chiquete, no solo significó tres puntos vitales para La Máquina en la Jornada 6 del Apertura 2025, sino también el fin de una larga sequía goleadora para el mediocampista ofensivo.

¿Desde cuándo Luka Romero no anotaba en la Liga MX?

Luka Romero, quien llegó al club con grandes expectativas, no anotaba en Liga MX desde el 16 de abril de 2025, cuando Cruz Azul enfrentó a León como local. En aquel encuentro, el argentino se hizo presente en el marcador con un gol de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Nacho Rivero para empatar el encuentro al 85’, partido que culmino con triunfo de los cementeros.

Ese fue su segundo tanto en el torneo Clausura 2025, luego de haber anotado el primero el 1 de febrero ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, con un disparo para anotar el primer gol de la victoria celeste.

Desde aquel gol frente a León, pasaron 129 días sin que Luka Romero volviera a celebrar una anotación en la Liga MX. Durante ese lapso, el jugador ha atravesado momentos de irregularidad, cambios tácticos y competencia interna por minutos en el once titular. Sin embargo, su reciente actuación ante Toluca podría marcar un punto de inflexión en su temporada y devolverle la confianza que lo llevó a ser considerado uno de los talentos más prometedores del futbol internacional.

El técnico de Cruz Azul ha destacado la actitud de Luka Romero: “Luka nunca dejó de trabajar. Sabíamos que el gol iba a llegar, y qué mejor que hacerlo en un partido tan cerrado. Este es el tipo de jugador que puede cambiar el rumbo de un encuentro con una sola jugada”.

¿Cuántos goles ha anotado Lula Romero con Cruz Azul?

Con este gol, Luka Romero suma su cuarta anotación en lo que va en su estancia con Cruz Azul, y los aficionados celestes esperan que este sea el inicio de una racha positiva para el mediocampista. La Máquina , por su parte, se mantiene en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2025, y el despertar de Romero podría ser clave en el tramo decisivo del torneo.

