¿Polémica en las gradas? La inesperada trifulca que sacudió el Cruz Azul vs Toluca

Cruz Azul derrotó al Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2025 con gol de Luka Romero, pero la atención no se quedó en la cancha. En las gradas del Estadio Olímpico Universitario estalló un escándalo que se volvió viral: una mujer, vinculada presuntamente a Alexis Vega, se encaró con aficionados cementeros y terminó siendo retirada de su zona entre insultos y objetos lanzados.

“Ojalá ganaran lo que Alexis”: la frase que encendió todo

En un video que circuló rápidamente en redes sociales, se observa a la mujer gritar una y otra vez: “Ojalá ganaran lo que Alexis”. La respuesta no se hizo esperar: desde la afición cementera volaron insultos y hasta proyectiles, lo que obligó a la seguridad del estadio a intervenir.

El detalle más polémico es su identidad. Varios usuarios señalaron que se trataba de la cuñada de Alexis Vega —la hermana de su esposa—, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente. Lo único seguro es que el episodio empañó el esperado regreso del delantero a la cancha.

Así corrieron a la cuñada de Alexis Vega del partido Toluca vs Cruz Azul, donde dijo que todos los que lo criticaban “ganaran lo que el gana” posteriormente le vaciaron y aventaron refrescos y comida

Alexis Vega vuelve a las canchas

Antonio Mohamed sorprendió alineando a Vega por primera vez en el campeonato, luego de semanas de ausencia. Su regreso, que debía ser un impulso para Toluca, quedó eclipsado por el dominio de Cruz Azul.

Cruz Azul sigue sumando triunfos y mantiene su buen arranque en el torneo, y a pesar de las críticas recibidas, el equipo de Nicolás Larcamón se sitúa como segundo lugar de la tabla. Además, esta es la cuarta victoria consecutiva de los cementeros en el torneo, lo que prácticamente ha dejado en el olvido la penosa actuación del club en la Leagues Cup.