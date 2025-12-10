¿Realmente América debe retener a Henry Martin? Todas sus lesiones en los últimos tiempos

Henry Martin es uno de los grandes ídolos modernos del América. Desde su arribo en 2018, se ganó el cariño de todos los aficionados gracias a su entrega, goles y liderazgo, elementos que lo convirtieron en referente. Sin embargo, en el último tiempo las lesiones lo atormentaron por demás , lo que genera dudas entre los dirigentes.

Martin solamente pudo estar presente en cuatro juegos del Apertura 2025 con el América, siendo titular solamente en uno. Esto se debió a las molestias reiteradas que lo dejaron fuera en momentos clave y que lo obligaron a ver la mayoría de los encuentros del equipo desde la grada.

La Bomba es uno de los jugadores que más dinero gana dentro del plantel de las Águilas , lo que hace que desde los despachos existan dudas sobre prolongar o no su estadía. El jugador renovó su contrato el año pasado hasta 2027, por lo que solamente podría marcharse mediante una venta (su valor de mercado en Transfermarkt es de 2,5 millones de euros).

|Instagram @henrymartinm

TE PUEDE INTERESAR:



Las lesiones recientes de Henry en el América

Si bien su rendimiento siempre estuvo a la altura de las expectativas, el físico no acompañó a Henry Martin en el último tiempo y las especulaciones sobre su continuidad no se hicieron esperar. El sitio Besoccer recopiló las lesiones del capitán azulcrema en 2025 y cuántos juegos se perdió por cada una.



Lesión de rodilla: dos meses de baja, se perdió nueve partidos.

dos meses de baja, se perdió nueve partidos. Golpe fuerte: tres semanas de baja, se perdió tres partidos.

tres semanas de baja, se perdió tres partidos. Lesión en el muslo: una semana de baja, se perdió dos partidos.

una semana de baja, se perdió dos partidos. Lesión en el tendón de Aquiles: casi un mes de baja, se perdió siete partidos.

casi un mes de baja, se perdió siete partidos. Lesión muscular: una semana se baja, se perdió dos partidos.

En total, Henry Martin sufrió cinco lesiones y/o molestias en 2025 y se ausentó un total de 23 jornadas.