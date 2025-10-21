El calvario que vive Henry Martín en el América y que lo pondría muy cerca de un adiós inesperado

Uno de los nuevos ídolos del América es Henry Martín. El yucateco supo cómo ganarse el cariño de la afición, pero en el reciente torneo no la está pasando bien y podría ser el último vestido de amarillo. Recientemente, sufrió un esguince en la rodilla izquierda y eso no le ha permitido regresar al cien a las canchas. Los de Coapa sienten la ausencia de su capitán, y más en derrotas como ante Cruz Azul.

Henry Martín es una de las múltiples bajas del América, pero su ausencia se siente más partido tras partido. En Coapa se contaba con tres centros delanteros, pero ahora solamente Rodrigo Aguirre está listo para encarar el cierre del torneo. Martín acumula 111 minutos en tres partidos, y solamente uno como titular y sin hacer goles.

Adrian Macias/MEXSPORT during the game America vs Pachuca, corresponding to Round 10 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on March 04, 2023. <br><br> durante el partido America vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 04 de Marzo de 2023.

Henry Martín ha logrado levantar todos los trofeos con el América; solamente le falta alguno en plan internacional. El originario de Yucatán llegó a Coapa para el Clausura 2018 y, aunque le costó trabajo adaptarse, poco a poco se hizo de un lugar como leyenda, pues fue gran artífice en el tricampeonato y hasta quedó campeón de goleo.

Te puede interesar:



Se acercaría el retiro de Henry Martín con el América

Henry Martín se ha lesionado constantemente, y eso ya preocupa al jugador y a André Jardine. Diversos medios han manifestado que el delantero estaría viviendo sus últimos meses en Coapa y ni hablar del Mundial del 2026. En conferencia de prensa, el entrenador brasileño reconoció la molestia del yucateco por no poderse recuperar.

“Esta última lesión es pura mala suerte porque estaba muy cerca de regresar, pero también es un jugador tan importante en los últimos años en América. Siempre estando y siempre metiendo goles. Se sumaba a la importancia que tenía en la selección, Fechas FIFA. Casi sin vacaciones. Lo que pasó con él es que su cuerpo no tuvo descanso por algunos años consecutivos; su cuerpo decidió descansar un poco”, dijo el entrenador.