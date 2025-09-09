Así es como realmente juega Corea del Sur: ¿es peligroso rival para Selección Mexicana?

La Selección Mexicana viene de empatar sin goles ante Japón en su primer amistoso internacional de esta fecha FIFA de septiembre y, ahora, enfrentará a Corea del Sur con una sensible baja . Los coreanos vienen de derrotar por 2-0 a Estados Unidos, sin embargo, muchos no conocen cómo juega el equipo de Myung-Bo Hong, que ya se encuentra clasificado al Mundial 2026.

De acuerdo al periodista Oscar Mendoza, suelen iniciar con un esquema base 3-4-2-1 en fase ofensiva y utilizan un 5-4-1 al defender. Usualmente, Corea del Sur toma la iniciativa en sus partidos, sobre todo contra rivales de su confederación. Sin embargo, es posible que ante México cambien su propuesta. Por otro lado, estos son los jugadores más peligrosos de Corea para enfrentar a México .

Corea del Sur / X Corea del Sur suele tomar la iniciativa en sus partidos

Su principal estrella es Heung-Min Son, futbolista que hasta hace poco jugaba para el Tottenham de Inglaterra y que recientemente llegó a la MLS tras fichar por LAFC. Actualmente, es el capitán de la Selección de Corea del Sur y se destaca por su velocidad, capacidad de definición y liderazgo. En el reciente triunfo del conjunto asiático sobre Estados Unidos, Son fue el autor de uno de los goles y fue clave en la ofensiva de su equipo.

¿A qué hora juegan México y Corea del Sur en Estados Unidos?

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur este martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Estados Unidos. El partido comenzará a las 19:00 horas (Ciudad de México). Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de empatar sin goles ante Japón, mientras que los coreanos derrotaron por 2-0 a Estados Unidos.

¿Cómo está el historial entre México y Corea del Sur?

Ambas selecciones se vieron las caras en 14 ocasiones: 9 en partidos amistosos, 2 en Copa del Mundo, una en Juegos Olímpicos, una en Copa Confederaciones y una en Copa Oro. El balance está a favor de México, con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El choque oficial más reciente fue en el Mundial de Rusia 2018, donde México se impuso 2-1 en la Rostov Arena con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández.