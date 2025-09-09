Sobre advertencia no hay engaño: Los jugadores más peligrosos de Corea del Sur que jugarán contra México

La Selección de Corea del Sur llegó a Estados Unidos con toda su artillería para encarar la Fecha FIFA de septiembre, donde este martes 9 en Nashville, Tennessee, enfrentará a México. El equipo dirigido por Hong Myung-bo no escatimó en talento y convocó a sus principales figuras, muchas de ellas militando en clubes de élite en Europa. El duelo ante el conjunto azteca promete ser un verdadero termómetro de cara al Mundial 2026.

El equipo mexicano tuvo momentos de sufrimiento con las figuras de la selección de Japón este sábado y ahora los jugadores de Javier Aguirre tendrán que tener cuidado con los siguientes jugadores asiáticos:

Son Heung-min - El capitán y referente

El delantero, ahora jugador del LAFC en la MLS, dejó atrás su etapa en el Tottenham para asumir un nuevo reto en suelo estadounidense. Su velocidad, capacidad de definición y liderazgo lo convierten en el jugador más peligroso del equipo asiático. En el reciente triunfo 2-0 ante Estados Unidos, Son fue autor de uno de los goles y pieza clave en el ataque.

Kim Min-jae - El muro del Bayern Munich

En defensa, Corea del Sur cuenta con uno de los zagueros más sólidos del mundo: Kim Min-jae. El central del Bayern Munich ha sido titular indiscutible en el gigante alemán, y antes brilló en el Napoli, compañero del Chucky Lozano, donde fue campeón de la Serie A. Su presencia en la zaga garantiza orden, fuerza y experiencia internacional.

Kang-in Lee - Talento joven desde el PSG

El mediocampista ofensivo de apenas 24 años, es otra joya surcoreana. Aunque no es titular habitual en el Paris Saint-Germain, su zurda exquisita y visión de juego lo convierten en un arma letal en el último tercio del campo. En esta gira, ha sido utilizado como enlace entre el medio campo y la delantera, mostrando destellos de su calidad.

Lee Jae-sung – Experiencia desde Alemania

El mediocampista ofensivo del Mainz 05 en la Bundesliga es una pieza clave en el esquema coreano. Lee Jae-sung combina visión de juego, movilidad y capacidad para llegar al área rival. Su experiencia en Europa lo ha convertido en un jugador confiable, con más de 50 partidos internacionales y participación en dos Copas del Mundo. En el duelo ante Estados Unidos, fue uno de los motores del medio campo, conectando líneas y generando peligro.

Lee Dong-gyeong – El desequilibrio joven

Este extremo veloz y habilidoso, actualmente en el Ulsan Hyundai de la K League, ha sido una grata sorpresa en esta Fecha FIFA. Marcó uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Estados Unidos, mostrando gran capacidad de definición y lectura de juego. Su estilo recuerda al clásico extremo asiático: rápido, técnico y con gran sacrificio defensivo. A sus 27 años, está en plena madurez futbolística y busca consolidarse como titular en el esquema surcoreano.

Corea del Sur llegó a esta gira con 10 jugadores que militan en Europa, superando a México en ese rubro. Esta generación dorada busca consolidarse como una potencia emergente en Asia y dar la sorpresa en el Mundial 2026. La victoria ante Estados Unidos fue una muestra de su capacidad táctica y técnica.

Este martes, México tendrá frente a sí a un rival con figuras de peso, experiencia internacional y hambre de triunfo.

