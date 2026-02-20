RockStar Games lanza detalles sobre Red Dead Redemption 3; ¿qué se sabe al momento?

Se trata, sin duda alguna, de una de las noticias más importantes y esperadas que se han dado en este inicio de año. Y es que, de acuerdo con distintos insiders, RockStar Games estaría abierto a la posibilidad de traer un juego más relacionado con Red Dead Redemption. ¿Qué se sabe al respecto?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, RockStar Games se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de toda la información surgida en torno al GTA VI, el cual saldría en noviembre de este año. Sin embargo, ahora destacó entre los demás por dar anuncios interesantes en torno a Red Dead Redemption.

¿Qué se sabe sobre Red Dead Redemption?

De acuerdo con información de la cuenta de X @TCMF2, la cual suele tener información respecto a distintos videojuegos a nivel mundial, RockStar Games no descarta la posibilidad de traer la tercera entrega de Red Dead Redemption una vez que termine todo lo relacionado con el GTA VI.

Te puede interesar: Los jugadores a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol

Te puede interesar: ¿Quién sería el reemplazo de Luis Romo en la Selección?

Red Dead Redemption 3 | PS5/PS6



▫️Rockstar currently focused on GTA6 but RDR 3 could come next

▫️ Rockstar co-founder Dan Houser last year commented on the likelihood of Red Dead Redemption 3

▫️ Houser said it “probably will happen”

▫️The series is labeled as a permanent… pic.twitter.com/fdlnlUjYxl — TCMFGames (@TCMF2) February 18, 2026

Todo deriva de las declaraciones de Dan Houser, cofundador de RockStar Games, entregadas el año pasado. En estas, Dan habría mencionado que Red Dead Redemption “probablemente sucederá”, lo cual ha comenzado a llenar de expectativas a los seguidores de este videojuego.

Cabe mencionar que esta serie se etiquetó como una franquicia permanente, lo cual implica una probabilidad mayor de que la tercera entrega se lance más pronto de lo esperado considerando, además, que su antecesora venció más de 80 millones de copias, lo cual hace de este título uno bastante exitoso.

¿Cuándo saldría Red Dead Redemption?

Si bien la información que se ha soltado hasta ahora es muy llamativa, el hecho de que el GTA VI salga hasta noviembre de este año impide que se sepan detalles en torno al lanzamiento de Red Dead Redemption. Por tal motivo, este podría llegar en los próximos años tanto para la PS5 como para otras consolas.