Era el refuerzo que más pedía André Jardine, cuesta una fortuna y es de los peores de Club América

André Jardine tuvo la libertad de buscar jugadores en el mercado brasileño durante el pasado libro de fichajes. Su máximo deseo era Raphael Veiga, futbolista que ya estaba probado en Palmeiras siendo bicampeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, el volante ofensivo no termina de adaptarse a la Liga BBVA MX y su presente deja mucho qué desear.

El brasileño de 30 años llegó al Nido de Coapa como una auténtica estrella y así lo refleja su valor en el mercado. En estos momentos, Veiga es el futbolista más valioso de la plantilla del América junto con Alejandro Zendejas con un precio de 10 millones de euros. No obstante, el ex Palmeiras aún se encuentra a deber con la afición azulcrema.

Raphael Veiga aún no se acopla al América

Desde su llegada a las Águilas en febrero, el brasileño disputó un total de 15 partidos entre Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup. Su saldo no es para nada brillante: 3 goles y 3 asistencias hasta la fecha. Sin embargo, si se tienen en cuenta los últimos juegos del América, sus números son aún más preocupantes y dejan en evidencia su mal momento futbolístico.

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En los últimos cinco partidos que ha disputado con el combinado azulcrema, Raphael Veiga no suma goles ni asistencias. Apenas registra dos tiros a gol y dos tiros desviados en 328 minutos jugados. El brasileño ha dejado de ser incisivo en las jugadas ofensivas del América y podría salir del club por la puerta de atrás si su presente futbolístico no cambia en los próximos encuentros.

Raphael Veiga of America during the 6th round match between Guadalajara and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on February 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. |Javier Palacios/Javier Palacios

El contrato de Veiga con el América

Cabe recordar que Veiga fichó por el conjunto de Coapa en febrero de este 2026, pero la operación se cerró en un préstamo por un año. Esto quiere decir que el brasileño terminará su vínculo con el América en diciembre. Si bien es cierto que en el acuerdo se estipuló una opción de compra, es posible que el club no la ejecute y el jugador deba regresar a Palmeiras pensando en el próximo año.

Además, su continuidad podría estar ligada al futuro de Jardine, quien quedó en el ojo de la tormenta tras la reciente eliminación de su equipo en la Concacaf Champions Cup. Lo cierto es que Raphael Veiga aún tiene mucho por demostrar en el conjunto azulcrema para justificar su cartel de jugador estrella.

