Brilló en Pumas, se fue a Europa, pero hoy lleva 31 jornadas sin sumar minutos en su nuevo equipo

El año 2025 no es bien recordado por el aficionado de Pumas debido a los resultados irregulares. Sin embargo, uno de los futbolistas que logró destacar durante el primer semestre fue Álex Padilla, portero que había llegado en enero para afrontar el Clausura 2025. A pesar de que hoy Keylor Navas es titular, los aficionados auriazules no se olvidan del nivel que demostró guardameta nacido en España.

Padilla estuvo a préstamo en la UNAM por solamente seis meses y llegó desde el Athletic Club de Bilbao, equipo que se desempeña en LaLiga. Su buen nivel en Pedregal hizo que el equipo español ejerciera la cláusula de repesca que tenía su contrato con el objetivo de actuar como segundo guardameta en el conjunto de Ernesto Valverde para la temporada 2025-26. Sin embargo, su presente está lejos de ser el mejor.

Álex Padilla durante su paso por Pumas|Mexsport

Padilla no ve minutos en el Athletic Club

Desde que comenzó la temporada en la Primera División de España, el guardameta naturalizado mexicano no vio minutos con el primer equipo. LaLiga lleva 31 jornadas disputadas y Padilla no fue tomado en cuenta en ninguna de ellas. Fue suplente en 28 fechas y no fue convocado en las 3 restantes debido a una sanción disciplinaria por parte del tribunal deportivo tras recibir una tarjeta roja en la Jornada 3.

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En lo que va de la campaña 2025-26, Padilla fue titular solamente en compromisos por Copa del Rey, torneo en el que Athletic Club fue eliminado en semifinales a manos de la Real Sociedad en el Derbi Vasco. El mexicano de 22 años jugó un total de 5 partidos; recibió 6 goles y consiguió mantener la valla en cero en solo una ocasión.

Alex Padilla en Athletic Club|Crédito: @padilla_1_ / IG

Un panorama oscuro para Padilla en Athletic Club

En estos momentos, el conjunto vasco se encuentra en la onceava posición en la tabla general de LaLiga. Esto significa que no jugarán competencias europeas en la próxima campaña, acortando aún más las posibilidades de que Padilla sume minutos en España. Unai Simón es el arquero titular, quien además es convocado por la Selección de España habitualmente, por lo que suena muy difícil que Álex le quite el lugar.

Con solo 22 años, Padilla es uno de los grandes talentos que tiene México en la portería y que debe ir fogueando de cara al Mundial 2030. Será necesario que el ex Pumas recurra a una cesión o incluso venta hacia otro club para seguir creciendo como futbolista y no estancarse en el Athletic. Álex necesita minutos y, a menos de que exista un factor externo como una lesión, en el conjunto vasco no los tendrá.

