Mateo Chávez, de ser vendido de Chivas por 40 millones a ser humillado en Europa
El CD Guadalajara lo vendió por una fortuna pero su actualidad no es la mejor
Mientras Chivas de Guadalajara concentra sus esfuerzos en proyectar a la “Hormiga” González para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un viejo conocido de la defensa tapatía fue humillado en Europa. Lejos de la felicidad que le produjo su traspaso (que dejó cerca de 2 millones de euros en las arcas del club, ahora Mateo Chávez sufrió un duro revés a nivel internacional.
A pesar de la cifra de 40 millones de pesos mexicanos por los que Chávez pasó de Chivas al AZ Alkmaar, esa cifra no ha sido garantía de éxito en el Viejo Continente. Aunque alterna titularidades con suplencias y lesiones, el fracaso fue colectivo, tal como pasó con otro ex Chivas humillado en Europa. Pues el equipo neerlandés perdió 3-0 en la UEFA Conference League.
Suplente y goleado: Mateo Chávez fue humillado en el AZ Alkmaar
Mateo Chávez ha recibido un revés deportivo tras una actuación para el olvido de su equipo en territorio europeo. Aunque el lateral no jugó, el AZ perdió 3-0 en el Synerise Arena, estadio del Shakhtar Donetsk de Ucrania. El mexicano estuvo sentado en la banca viendo a su equipo perdiendo duramente.
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Los números de Mateo Chávez en Chivas de Guadalajara
De acuerdo con los reportes de BeSoccer, plataforma de métricas de rendimiento, el paso de Chávez por la institución rojiblanca dejó los siguientes registros antes de su venta millonaria:
- Partidos jugados: 44
- Encuentros como titular: 33
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 6
- Tarjetas recibidas: 13 amarillas y 0 rojas
- Títulos / Logros conseguidos: 0
Alisson meteu "duas bucha" pelo Shakhtar contra o AZ hoje. Poderia ter sido mais valorizado no Atlético/MG? pic.twitter.com/s31V9Qs7DA— Olheiros (@olheiros) April 9, 2026
Es importante destacar que su crecimiento en Verde Valle llamó la atención de diversos visores, lo que permitió que su ficha alcanzara el valor de 40 millones de pesos, una cifra considerable para un lateral de su edad (21 años), según Transfermarkt.
Los números de Mateo Chávez en AZ Alkmaar de Europa
Desde su llegada a los Países Bajos, Mateo Chávez tuvo momentos buenos y malos. Estos son los números del mexicano en el equipo neerlandés:
- Partidos jugados: 28
- Encuentros como titular: 14
- Goles: 0
- Asistencias: 2
- Disciplina: 9 tarjetas amarillas y 0 rojas
- Estatus actual: volviendo a jugar tras las lesiones.