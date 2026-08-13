El refuerzo que tanto quería Cruz Azul podría terminar en Arabia Saudita

Cruz Azul lleva varios meses buscando un refuerzo capaz de marcar diferencias y había un nombre que ilusionó a la afición de La Noria. La Máquina incluso habría intentado avanzar por el jugador en cuestión, pero la operación nunca llegó a concretarse. Ahora, el panorama podría complicarse todavía más por una oferta proveniente de Arabia Saudita.

De acuerdo con distintos reportes, Al-Diriyah estaría dispuesto a poner cerca de 13 millones de dólares sobre la mesa para fichar a Juan Brunetta. Esa cantidad se acercaría mucho más a las pretensiones de su club y dejaría a Cruz Azul casi afuera, porque no cuenta con los recursos necesarios para competir por una operación de ese nivel.

Arabia Saudita amenaza el deseo de Cruz Azul

Brunetta es uno de los objetivos que Cruz Azul siguió durante este mercado de fichajes. La Máquina fue uno de los primeros clubes en presentar una propuesta concreta por el argentino, aunque las condiciones económicas de Tigres eran muy altas.

TE PUEDE INTERESAR:



Ahora, el interés del conjunto saudí podría cambiar por completo la situación. Una oferta cercana a los 13 millones de dólares representa una cantidad importante y su club tendría que analizarla. Además, el propio Brunetta reconoció que su futuro depende de la decisión del club, ya que él está contento en Nuevo León.

Crédito: Mexsport

Brunetta dejó abierta la puerta a una salida

Antes de comenzar su participación en la Leagues Cup 2026, el mediocampista fue cuestionado sobre los rumores que hablaban de una posible salida. El argentino aseguró estar cómodo en Tigres.

“Estoy contento con el club, el que decide es el club”, explicó Brunetta. Sus palabras cobran mayor relevancia ahora que apareció una propuesta desde Arabia Saudita, donde el poder económico puede destrabar cualquier negociación rápidamente.

Cruz Azul todavía busca a su refuerzo

La situación deja a La Máquina con menos opciones para reforzar su plantilla. César Montes continúa como uno de los grandes objetivos, pero esa operación está condicionada a la salida de Erik Lira y el dinero que pueda ingresar al club.

Por ahora, Cruz Azul tendrá que esperar para saber qué ocurre con Brunetta. El futbolista que durante meses apareció como uno de los grandes deseos del mercado celeste podría terminar lejos de la Liga BBVA MX y rumbo a Arabia Saudita.

