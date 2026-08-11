El primer jugador de Chivas que paga por los malos resultados y sale del equipo

Chivas no es ni la sombra de lo que fue el torneo pasado, cuando peleaba por el liderato de la tabla general. En este Apertura 2026, no levanta, al igual que en la Leagues Cup 2026, torneo en el que suma 2 derrotas, por lo que prácticamente está eliminado. Los malos resultados los ha pagado un jugador, quien no es del agrado de Gabriel Milito.

Luis Rey es el futbolista que está borrado del Guadalajara, ya que no ha disputado ni un solo partido en lo que va del Apertura 2026. Mientras que en la Leagues Cup 2026, el defensa ingresó al minuto 88 en el partido contra LAFC que perdió el equipo en la tanda de penales.

Luis Rey es el futbolista que está borrado del Guadalajara, ya que no ha disputado ni un solo partido en lo que va del Apertura 2026.|@luis.reymejia

Rey volvió a casa para este Apertura 2026, luego de destacar en Puebla durante un año. Ello le valió para que Chivas lo considerara como uno de los refuerzos para este nuevo torneo, pero no ha sido tomado en cuenta por el entrenador argentino.

TE PUEDE INTERESAR:

Borrado, el jugador de Chivas

El futbolista de 23 años está borrado por Milito. Un ejemplo de ello es que no fue considerado para jugar contra Dallas, pese a la baja de José Castillo por una lesión muscular, por lo que se perderá el resto de la Leagues Cup 2026.

En lugar de darle la oportunidad a Luis, Gabriel optó por poner en la posición a Bryan González, mientras que de carrilero izquierdo a Miguel Gómez, en uno de los partidos decisivos del torneo, ya que la derrota les costó quedar eliminados en la fase de grupos.

La trayectoria del refuerzo de Chivas

Luis Gabriel surgió de las inferiores de Monarcas Morelia, pero fue con Mazatlán FC con el que debutó en el año 2021. Después de ello, pasó por el Tapatío de la Liga de Expansión MX, donde llamó la atención y fue subido al primer equipo de Chivas.