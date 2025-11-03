Los resultados que necesita el América para quedar como líder de la tabla del Apertura 2025

El Club América busca cerrar la primera fase del Apertura 2025 de la mejor manera, luego de haber conseguido un triunfo importante ante Club León en la Jornada 16 . El equipo que dirige André Jardine se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 34 unidades y aún tiene la posibilidad de finalizar como líder de la Liga BBVA MX, aunque no depende solamente de sus propios resultados.

Tras la gran actuación de Allan Saint-Maximin ante León , América necesita sí o sí ganar ante Toluca en la Jornada 17 del Apertura 2025 para aspirar al liderato. Cualquier otro resultado lo dejará fuera del primer lugar de la Liga BBVA MX. Sin embargo, las Águilas no solamente dependen de una victoria frente a los actuales campeones, sino que además deberán esperar por el resultado de Cruz Azul.

América deberá vencer a Toluca para soñar con el liderato

La Máquina es el actual líder del Apertura 2025 con 35 unidades, por lo que un triunfo de los azules sobre Pumas en la última fecha dejaría al América sin opciones de obtener el liderato. En este contexto, si las Águilas ganan y llegan a las 37 unidades, Cruz Azul no deberá ganar frente a los Felinos para ceder el primer lugar a los de Coapa.

¡Sin margen de error! 👀⚽



Así queda la tabla del Apertura 2025 después de la Jornada 16, mucho por definir en la parte alta.



La Liguilla tendría un par de clásicos, pero mucho puede cambiar todavía. pic.twitter.com/EW2t2KZ98w — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 3, 2025

Si América logra un triunfo, Toluca quedará fuera de la carrera por quedar como líder de la Liga BBVA MX y, además, Tigres (otro candidato al liderato) tampoco tendrá posibilidades de alcanzar al conjunto azulcrema. De esta manera, Jardine y su equipo deberán hacer lo suyo frente a los Diablos Rojos y esperar a lo que suceda entre Cruz Azul y Pumas.

¿Cuándo juega el América frente a Toluca por el Apertura 2025?

América visitará a Toluca este próximo sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez. Será en el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Ambos, ya clasificados a los cuartos de final, buscarán finalizar la primera fase del campeonato como líderes.