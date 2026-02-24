Esta es la regla que impide que América ponga juntos a Veiga, Lima y Dourado

Luego de un Clásico Nacional en donde fueron superados ampliamente por Chivas, América volvió a la senda del triunfo el fin de semana pasado luego de golear a domicilio a la Franja del Puebla, en un compromiso en donde su sangre carioca brilló gracias a su estilo de juego.

Para dar un poco de contexto, vale decir que para esta temporada el técnico del Club América, André Jardine, trajo a tres futbolistas brasileños, siendo estos Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinícius Lima. No obstante, luce prácticamente imposible que los pueda alinear al mismo tiempo debido a una regla de la Liga BBVA MX.

¿Qué regla impide al América poner juntos a Dourado, Veiga y Lima?

Decenas de usuarios en redes sociales han comenzado a exigir una media compuesta por los tres futbolistas brasileños para el próximo partido del Club América, una situación que luce muy complicada considerando que la regla de la Liga BBVA MX permite un máximo de siete No Formados en México en el campo.

En estos momentos, la escuadra del centro del país cuenta con una base estable de jugadores extranjeros como titulares teniendo como principales elementos a Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Brian Rodríguez, el mismo Rodrigo Dourado y un Víctor Dávila que ha comenzado a llamar la atención gracias a las anotaciones que ha registrado en los últimos partidos.

Bajo este escenario, cabe mencionar que Jonathan dos Santos y Alejandro Zendejas se perfilan como inamovibles en el cuadro de Jardine, y si a eso se suma los minutos que la Pantera Zúñiga comienza a tener con más frecuencia, luce complicado que los tres brasileños estén juntos en un parado inicial para el club.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido del Club América?

Luego de lo vivido el viernes pasado frente a Puebla, vale decir que el Club América volverá a la Ciudad de México para enfrentar a los Tigres de la UANL en el estadio Ciudad de los Deportes. El duelo está programado para llevarse a cabo el sábado 28 de febrero en punto de las 21:06 horas.

