El REFUERZO de Cruz Azul tras casi un AÑO de ausencia para el Clausura 2026

El conjunto de Cruz Azul vivió un momento especial con el regreso de Andrés Montaño, joven mediocampista de La Máquina, quien volvió a disputar minutos oficiales después de una larga ausencia de 247 días. El jugador celeste ingresó al minuto 65 en el partido entre Cruz Azul Sub-21 y su similar de Atlas, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera tras superar una lesión que lo mantuvo alejado mucho tiempo de las canchas.

¿Cómo fue la lesión de Andrés Montaño que lo apartó del futbol?

Montaño sufrió una gravísima lesión en la Liguilla del Torneo Clausura 2025, en el partido de vuelta de los Cuarto de Final entre Cruz Azul y León que se celebró en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y que al final le dio el pase a semifinales al conjunto celeste. El juvenil sufrió una dura lesión que lo marginó de las canchas hasta este día: ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda.

El diagnóstico fue duro: meses de recuperación y la incertidumbre de si podría volver a mostrar el mismo nivel que lo había convertido en una de las promesas más sólidas de la institución.

El duelo ante Atlas Sub-21 significó mucho más que un partido de formación. Para el exjugador del Mazatlán fue la oportunidad de reencontrarse con el balón, recuperar confianza y demostrar que está listo para competir nuevamente. Aunque su participación fue limitada, el cuerpo técnico valoró positivamente su desempeño, destacando su movilidad y la seguridad con la que tocó la pelota.

La afición cementera, siempre atenta a sus talentos, celebró la noticia en redes sociales, reconociendo el esfuerzo del jugador por superar una etapa complicada y volver a vestir la camiseta azul en un partido oficial.

¿Qué es lo que se espera Cruz Azul de Andrés Montaño?

El regreso de Montaño abre un abanico de posibilidades para Cruz Azul. El mediocampista aporta frescura, visión de juego y capacidad para distribuir el balón en el medio campo, cualidades que el equipo necesita para pelear el título en este Clausura 2026 de la Liga MX. Su reincorporación progresiva podría darle mayor profundidad al plantel y ofrecer alternativas tácticas al técnico argentino Nicolás Larcamón.

