¡ESPECTACULAR! Los SEIS partidos que transmitirá TV Azteca en la primera Jornada Doble del Clausura 2026

La emoción de la Liga BBVA MX regresa a las pantallas de TV Azteca con una cobertura especial de la primera Jornada Doble del Clausura 2026. Transmitiremos seis encuentros que prometen intensidad, goles y grandes historias en apenas dos semanas de competencia.

Jornada 2: triple cartelera el martes 3 de enero

Este martes 3 de enero, TV Azteca ofrecerá tres partidos consecutivos en una misma jornada. El primero será el duelo Puebla vs Mazatlán (16:50 hrs), un partido que enfrenta a dos equipos que buscan su primer triunfo en el torneo. Más tarde, el Necaxa recibirá al Monterrey (19:00 hrs), uno de los favoritos al título, en un choque que pondrá a prueba la solidez de los Rayos frente al poder ofensivo de los regiomontanos. Finalmente, la jornada cerrará con el Juárez vs Guadalajara (21:00 hrs), partido que siempre genera expectativa por la presencia de las Chivas y su amplia afición en todo el país.

Jornada 2: Tigres vs Pumas, miércoles 4 de enero

Un día después, el miércoles 4 de enero, TV Azteca transmitirá en VIVO el enfrentamiento entre Tigres y Pumas desde el Estadio Universitario (20:50 hrs). Este duelo entre universitarios promete emociones fuertes: los felinos del norte buscan reafirmar su condición de candidatos al título, mientras que los de Ciudad Universitaria intentarán dar un golpe de autoridad en una de las plazas más complicadas del país.

Jornada 3: Mazatlán vs Rayados y Tigres vs Toluca

La cobertura continuará en la Jornada 3 con dos partidos de alto nivel. El viernes 16 de enero, TV Azteca llevará a los hogares el Mazatlán vs Rayados (20:50 hrs), un duelo que pondrá nuevamente a Monterrey en escena, esta vez frente a un equipo sinaloense que busca hacerse fuerte como local. Al día siguiente, sábado 17 de enero, la televisora transmitirá el Tigres vs Toluca (18:50 hrs), se repite la final del Apertura 2025 en un choque entre dos planteles con gran poder ofensivo que podría convertirse en uno de los partidos más espectaculares de este incipiente torneo.

Todos los encuentros serán narrados y analizados por le mejor equipo del mundo mundial. Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, David Medrano, entre otros, estarán presentes en estos seis encuentros que podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

El balón ya rueda y TV Azteca se prepara para vivir, junto a la afición, el arranque vibrante de un torneo que promete grandes emociones.

