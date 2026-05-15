Esta es la curiosa RELACIÓN entre la Selección de Cabo Verde y Pelé

La Selección de Cabo Verde hará historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de lograr su clasificación y confirmarse, así, como uno de los países más pequeños en la historia de este evento al albergar a alrededor de 500,000 habitantes, lo cual habla de lo histórico que es este hecho.

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Bajo este contexto, son pocas las personas que conocían la relación entre Cabo Verde y Pelé, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Si quieres conocer más detalles al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Cuál es la relación entre la Selección de Cabo Verde y Pelé?

Fue en enero del año 2023 cuando Cabo Verde se convirtió en el primer país, a nivel mundial, en atender la petición expresa del presidente de la FIFA Gianni Infantino de homenajear a Pelé luego de su fallecimiento, el cual se dio el 29 de diciembre del 2022 debido a complicaciones de salud.

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O principal estádio de Cabo Verde, o Estádio Nacional, será nomeado com o nome de Pelé.



Assim, Cabo Verde se tornará o primeiro país a aderir a ideia da FIFA de homenagear o maior jogador de todos os tempos.



Bem-vindos ao Estádio Pelé! 🇨🇻 pic.twitter.com/vlEDHkW3v0 — Ponta de Lança (@pontalancapdl) January 5, 2023

Ante esto, Cabo Verde decidió homenajearlo de la mejor forma posible renombrando el Estadio Nacional con su nombre. Así, el inmueble ahora es conocido como Estadio Pelé, esto en alusión a un jugador que logró conquistar tres Copas del Mundo en los años 1958, 1962 y 1970, respectivamente hablando.

Este inmueble, situado en Praia, pasó de llamarse Estadio Nacional de Cabo Verde a Estadio Pelé. De hecho, el gobierno de aquel país aseguró que la decisión se tomó con base en la relación entre ambos países y su conexión a través de distintas culturas, identidades e, incluso, el mismo idioma portugués.

¿En qué Grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está Cabo Verde?

Cabo Verde, país que hará su debut en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, forma parte del Grupo H, por lo que tendrán la oportunidad de disputar encuentros ante España, Uruguay y Arabia Saudita de la siguiente forma: