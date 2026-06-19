¿Cuál es la relación entre Vozinha, portero de Cabo Verde, con el futbol mexicano?

Una de las razones por las cuales esta Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en un auténtico éxito deriva de la cantidad de jugadores que han alcanzado el nivel más alto de popularidad como profesionales, siendo el caso más conocido el de Vozinha.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Josimar Dias, nombre de pila de Vozinha, es un guardameta de 40 años de edad que forma parte del combinado de Cabo Verde y que, sin duda, se ha vuelto popular gracias a la participación que tuvo ante España. Ahora bien, ¿sabías que existe una relación entre él y el futbol mexicano?

¿Cuál es la relación entre Vozinha y el futbol mexicano?

Lo primero a tener en cuenta es que el cancerbero de 40 años quedó libre de cualquier contrato que lo vinculaba con el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Por su edad se pensaría que este sería su último torneo como profesional; sin embargo, las cosas podrían dar un giro radical más pronto que tarde.

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Esto deriva del hecho de que el Chaves es propiedad del empresario mexicano Arturo Lomelí, mismo que también destaca por contar con presencia en la segunda división de México, también conocida como la Liga de Expansión, la cual podría abrirle las puertas a Vozinha.

Y es que, de acuerdo con Claro Sports, el guardameta de Cabo Verde podría ser una opción para reforzar a algún equipo de la Liga de Expansión luego de que en el pasado existieran charlas para su arribo a México, hecho que podría tomar fuerza luego de su actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España.

¿Qué equipos de la Liga de Expansión buscarían a Vozinha?

Lomelí también es propietario del Atlético La Paz, equipo de la Liga de Expansión al que Vozinha podría arribar una vez culminada la Copa Mundial de la FIFA 2026 para cerrar su participación como guardameta profesional, aunque para ello restan esperar unos días más al respecto.