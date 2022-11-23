Así se vivió la remontada de Japón ante Alemania en Qatar 2022

En el cuarto día de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el Grupo E tuvo su primera jornada de actividad y el primer partido fue Alemania contra Japón. El partido tuvo una gran sorpresa pues la Selección Nipona logró remontar el marcador y llevarse los tres puntos en un juego muy complicado. La victoria de Japón

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Protesta de Alemania previo al partido

La Selección de Alemania hizo una protesta previo a su juego de debut contra Japón, pues en la foto que le tomaron al equipo, todos los jugadores se taparon la boca en protesta a la FIFA. Además, Neuer usó unos tenis de futbol con los colores del arcoiris y la primera ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser portó el gafete de ‘OneLove’. Por último, mandaron un mensaje en una publicación que hicieron en sus redes sociales.

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