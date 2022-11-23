¿Qué dijo la prensa argentina sobre Guillermo Ochoa?

La Selección Mexicana tuvo su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Polonia; un partido que el equipo nacional encaró con mucha personalidad, especialmente Guillermo Ochoa, quien fue contundente bajo el marco al salvar un penalti contra Robert Lewandowski para ser la figura del encuentro y rescatar un punto valioso para el equipo nacional.

La prensa Argentina siguió muy de cerca el partido entre México vs Polonia, próximos rivales de la albiceleste; el equipo liderado por Lionel Messi inició el torneo con derrota, por lo que era importante analizar al rival en turno. Los periodistas tuvieron algunas impresiones sobre Guillermo Ochoa que expresaron en los medios argentinos de comunicación.

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Las palabras de la prensa argentina sobre Guillermo Ochoa

La prensa argentina tuvo palabras de elogio para Guillermo Ochoa luego de su actuación ante el equipo de Polonia, que valió para rescatar un punto para el equipo mexicano por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

"Memo, todo el mundo sabe de qué tipo de arquero estamos hablando. Lo demostró ayer, con el penal que le ataja a Lewandowski, me parece que es uno de los puntales de México. Cualquiera que sepa mucho de futbol, el mencionar a Guillermo Ochoa hace como referencia hacia México”, aseguró Diego Morini, periodista del diario La Nación de Argentina.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Guillermo Ochoa celebrates after saving a penalty shot from Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Marko Djurica|MARKO DJURICA/REUTERS

Los argentinos se mostraron autocríticos al momento de señalar que suelen no seguir mucho a los rivales.

Los argentinos a veces no vemos demasiado a los rivales, es un problema. Se conoce como un gran arquero, cinco Mundiales no es algo menor y atajó el penal a Lewandowski, como que le dió una mano a lo que le podía venir a Argentina”, dijo Martín Voogd, periodista del Clarín de Argentina.

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Prensa argentina sobre Selección Mexicana

Los comentarios en la prensa del país Sudamericano también expresaron palabras de mucho respeto para la Selección Mexicana, asegurando que el equipo azteca es un 'buen parámetro' para encaminar de nuevo el curso y enfocarse en los objetivos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“La derrota de ayer a Argentina le dolió mucho, porque era un equipo con sólidez, pero México es una buena medida para poder reaccionar. La suerte que tuvo es que México empató con Polonia ayer y, de alguna manera, pone la ilusión en alto. Si hubiese un ganador, la situación sería más compleja. Tiene que llegar al último partido con al menos tres puntos y eso pasa por derrotar a México”, sentenció Ramiro Pantoroto, de Telefe.

