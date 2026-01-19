Renata Zarazúa se despide en singles, pero mantiene vida en el dobles del Australian Open

El Australian Open siempre exige adaptación inmediata. La velocidad de la cancha, el ritmo de los intercambios y la presión del primer Grand Slam del año pueden cambiar el partido en pocos minutos, sobre todo cuando el margen de error se vuelve mínimo desde el primer set.

Renata Zarazúa cayó en la primera ronda del Australian Open

Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia, tras caer ante Marie Bouzková en sets corridos por parciales de 6-2 y 7-5. El resultado marcó un debut complicado para la mexicana de 28 años, que no logró encontrar consistencia en el primer set y después peleó con más fuerza en el segundo, pero sin el cierre necesario para extender el encuentro a un tercero.

El partido tuvo dos lecturas claras. En el arranque, Bouzková impuso condiciones con un tenis más firme desde el fondo, aprovechó errores no forzados y estableció la diferencia temprano. Ese 6-2 reflejó el control de la checa y dejó a Renata obligada a ajustar el plan para evitar que el juego se le escapara demasiado rápido.

La respuesta llegó en el segundo set. Zarazúa elevó el nivel, buscó más profundidad, se animó a soltar la derecha cuando tuvo espacios y logró equilibrar el intercambio. Sin embargo, el tramo final volvió a inclinarse del lado de Bouzková, que manejó mejor los puntos importantes y cerró el set 7-5 para completar la eliminación.

Renata Zarazúa competirá en dobles en el Abierto de Australia

A pesar del golpe en singles, la participación de Zarazúa en Melbourne todavía no termina. La buena noticia es que tendrá una segunda oportunidad en el torneo en la modalidad de dobles femenil, donde jugará junto a la croata Antonia Ruzic. El debut de la dupla está programado para el martes 20 de enero, con el objetivo de extender su paso por el cuadro principal y cambiar la sensación que dejó el estreno individual.

