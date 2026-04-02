La mexicana Renata Zarazúa avanza a octavos de final del Charleston Open 2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa, sigue demostrando que ya está lista para competir en la élite mundial del tenis, pues rompió las quinielas y está teniendo una de las mejores actuaciones de la temporada, al lograr avanzar a los octavos de final del Charleston Open 2026.

Renata Zarazúa logró imponerse en tres sets a la estadounidense Hailey Baptiste, logrando una remontada importante al imponerse con en el partido con parciales de 3-6, 6-3 y 6-3, en un enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas.

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Así fue el duelo de Renata Zarazúa contra Hailey Baptiste

En estos momentos, Renata Zarazúa es la mejor tenista que tiene nuestro país, así lo demostró en su partido en donde tuvo una buena capacidad de respuesta, viniendo de atrás para sacar un resultado, donde tuvo que hacer los ajustes necesarios para imponerse y mostrar un gran control mental para dominar a su rival.

En el primer set, la estadounidense logró imponer condiciones a base de potencia y sacando provecho de su condición de local, para el segundo set, Renata Zarazúa demostró que tiene un buen saque y logró forzar el error de su rival para llevarse el set y empatar el juego.

Con un buen manejo de juego y control mental, Renata Zarazúa logró imponer condiciones desde el primer momento del tercer set, aunque al final del encuentro, la estadounidense trató de regresar en el marcador, la mexicana logró marcar el punto definitivo que la coloca en la ronda de octavos de final de Charleston Open 2026.

¿Cuándo es el próximo partido de Renata Zarazúa?

La mexicana se va a enfrentar a la ucraniana Yuliia Starodubtseva por el boleto a la ronda de cuartos de final del torneo, el duelo se encuentra programado para disputarse este jueves 2 de abril a las 12:30 horas, tiempo del centro de México.

