¡ÚLTIMA HORA! Tiger Woods anuncia su retiro después de accidente de tránsito

Tiger Woods anuncia su retiro del golf en forma temporal. Lo que debía ser la antesala de un esperado regreso en el Masters de Augusta se ha transformado en una de las crisis más profundas en la carrera del norteamericano, marcada por un reciente accidente automovilístico y una batalla legal inminente.

"He decidido alejarme del golf para priorizar mi salud y mi bienestar personal. Necesito este tiempo para recuperarme de manera sostenible", expresó Woods en un comunicado que ha sacudido las redes sociales.

¿Cómo fue el accidente de tránsito que tuvo Tiger Woods?

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 27 de marzo en Florida. Según los informes de la oficina del Sheriff del Condado de Martin, el Land Rover de Woods circulaba a alta velocidad cuando impactó contra un camión y volcó sobre su costado. Aunque el golfista de 50 años resultó físicamente ileso, las circunstancias del siniestro han ensombrecido su legado.

A pesar de que la prueba de alcoholemia registró un rotundo 0.0%, las autoridades detuvieron al deportista bajo la sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI). El reporte oficial destaca movimientos "letárgicos", pupilas dilatadas y el hallazgo de dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide, en su bolsillo.

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¿Por qué Tiger Woods ira a juicio?

La situación ha escalado rápidamente al plano judicial. Este martes, Tiger Woods se declaró "no culpable" a través de sus abogados ante el Tribunal del Circuito de Martin. Lejos de buscar un acuerdo rápido, el equipo legal del 15 veces ganador de "Majors" ha solicitado un juicio con jurado, rechazando la lectura formal de los cargos que incluyen daños a la propiedad y la negativa a realizarse una prueba de orina.

Este no es el primer obstáculo de esta índole para Tiger. Cabe recordar su grave accidente en California en 2021, que casi le cuesta una pierna, y sus múltiples cirugías de espalda y tendón de Aquiles, la más reciente en octubre de 2025. Los expertos sugieren que el uso de medicamentos para gestionar el dolor crónico podría estar en el centro de este nuevo episodio.

