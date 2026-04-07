¡Los Buccaneers apuntan al futuro con una gran inversión! Renovación millonaria para volver a brillar en la NFL

Los Tampa Bay Buccaneers están listos para dar un golpe sobre la mesa… pero fuera del campo. La franquicia de la NFL analiza una ambiciosa renovación de su casa, el Raymond James Stadium, con un costo estimado de mil millones de dólares, en un movimiento que busca mantenerlos a la vanguardia en una liga donde la infraestructura también juega su propio partido.

Te puede interesar: NFL: 3 datos curiosos del Allegiant Stadium, nueva sede del Super Bowl en 2029

Los dueños del equipo sostendrán reuniones clave con la Autoridad Deportiva de Tampa, propietaria del inmueble, para definir el alcance de un proyecto que podría cambiar por completo la experiencia de los aficionados y devolver a la ciudad eventos de talla mundial como el Super Bowl y el campeonato nacional del futbol americano universitario.

¡KO en 19 segundos! JONATHAN FIERRO VS ERNESTO MURILLO | PELEA COMPLETA | Box Azteca

Un estadio con historia que busca renovarse

Desde su inauguración en 1998, el Raymond James Stadium ha sido un escenario emblemático. No solo ha albergado múltiples eventos deportivos y conciertos, sino que también fue testigo de una noche histórica en el Super Bowl LV, cuando los Buccaneers, liderados por Tom Brady, aplastaron 31-9 a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Esa edición marcó la tercera vez que Tampa recibió el gran juego, consolidando su estatus como sede de alto nivel. Parte de ese éxito se debe a las mejoras realizadas entre 2016 y 2018, cuando la familia Glazer invirtió 160 millones de dólares en modernizar pantallas, vestidores, zonas comerciales y palcos de lujo. Sin embargo, en una NFL donde equipos como los Buffalo Bills ya preparan un nuevo estadio para 2026 y los Kansas City Chiefs construyen desde cero, Tampa no quiere quedarse atrás.

Un proyecto ambicioso con impacto a futuro

La nueva renovación apunta a ser mucho más profunda. Aunque aún no se revelan todos los detalles, se espera que las mejoras sean "importantes", con una inversión cercana a los mil millones de dólares. Esto implicaría incluso que los Buccaneers tengan que mudarse temporalmente.

La opción más viable sería el Camping World Stadium en Orlando, que también será casa temporal de los Jacksonville Jaguars durante sus propias renovaciones en 2027. En cuanto a los grandes eventos, Tampa tendría que esperar al menos hasta 2030 para volver a albergar un Super Bowl, ya que sedes como el SoFi Stadium, el Mercedes-Benz Stadium y el Allegiant Stadium ya están programadas para las próximas ediciones.

Eso sí, el Raymond James ya tiene en la mira el campeonato nacional del futbol americano universitario de la temporada 2028-29, lo que podría marcar el regreso triunfal tras la remodelación.

Así, Tampa se prepara para una nueva era, donde la inversión fuera del campo puede ser la clave para seguir compitiendo entre los grandes de la NFL.

Te puede interesar: Puka Nacua, estrella de Los Angeles Rams, fue ingresado a un centro de rehabilitación