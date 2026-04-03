Puka Nacua, estrella de Los Angeles Rams, fue ingresado a un centro de rehabilitación

Puka Nacua, receptor abierto de Los Angeles Rams, fue ingresado a un centro de rehabilitación, informó su abogado, Levi McCathern, en un comunicado dirigido a la NFL Network, luego de que en marzo una mujer presentara una demanda en su contra.

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Puka Nacua fue ingresado a un centro de rehabilitación

Puka Nacua se encuentra en un centro de rehabilitación, luego de que saliera a la luz que una mujer presentó una demanda en su contra alegando "declaraciones antisemitas no provocadas" en la víspera de año nuevo y que le haya mordido el hombro.

De acuerdo con su abogado, Nacua ya llevaba un tiempo considerable en rehabilitación cuando se dieron a conocer las acusaciones en su contra que incluyen cargos por violencia de género, agresión, lesiones y negligencia.

"Él ya llevaba un periodo de tiempo considerable en (rehabilitación) antes de que saliera a la luz cualquiera de estas acusaciones... y está previsto que permanezca allí un tiempo más", dijo McCathern para The California Post.

Puka Nacua está acudiendo al centro de rehabilitación en un intento "por mejorar su comportamiento general en todos los aspectos de su vida".

El receptor abierto niega las acusaciones de la mujer y asegura que posee pruebas en video que subrayan que "el comportamiento y las acciones" de la demandante "son inconsistentes con las acusaciones que se están formulando".

Se espera que Nacua termine su programa de rehabilitación con tiempo suficiente para participar en los entrenamientos organizados por Los Angeles Rams (OTAs), aseguró su abogado.

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