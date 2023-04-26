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¿Cómo se jugará el repechaje de la Liga BBVA Expansión MX?

Podrás disfrutar del “Tepa” y Leones Negros en vivo por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, además de la fase final de la Liga BBVA Expansión MX

Liga de Expansión Leones Negros

Escrito por: Salvador Hernández

El Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX está en su etapa definitiva, pues se jugará la fase de repechaje con partidos que lucen atractivos y duelos a muerte por lograr su pase a la liguilla de la liga de plata de México.

Ocho equipos pelearán por cuatro boletos a la fiesta grande, los enfrentamiento son los siguientes:

Raya2 vs Alebrijes de Oaxaca | Miércoles 26 de abril | 7:00 pm | Estadio BBVA

Cimarrones vs Correcaminos | Miércoles 26 de abril | 9:05 pm | Estadio Héroe de Nacozari

Coyotes de Tlaxcala vs Correcaminos | Jueves | 27 de abril | 7:00 pm | Estadio Tlahuicole

Tepatitlán vs Leones Negros | Jueves | 27 de abril | 9:05 pm | Estadio Gregorio Tepa Gómez

Este último encuentro lo podrás seguir por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Resumen Venados vs Leones Negros | Jornada 15, Clausura 2023

¿Qué equipos de Expansión están en la liguilla?

Son cuatro escuadras que ya están en la instancia de cuartos de final, pues los Toros de Celaya, Tapatío, Atlante y Atlético de Morelia, ellos esperarán a los ganadores para conocer a sus rivales.

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Horario y dónde ver Tepatitlán vs Leones Negros

El último juego de la fase de repechaje del Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX se jugará este jueves 17 de abril en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, en punto de las 9:00 pm (tiempo del centro de la Ciudad de México) lo podrás vivir en aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes, el canal de YouTube y FB Live.

Recuerda que toda la liguilla de la liga de formación del futbol mexicano lo tendremos en TV Azteca Deportes Digital, con todo el equipo de FUT Azteca, quiénes te llevarán la fase final de la liga de formación con su estilo original y conocimiento.

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