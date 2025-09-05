Representa a México en la Champions League y ya demostró que será pieza clave: increíble partido

Alex Padilla es uno de los 2 mexicanos que disputarán la Champions League 2025-2026, torneo que afrontará con el Athletic de Bilbao. El portero tuvo un increíble partido durante la Fecha FIFA de septiembre, pese a que su club perdió por la mínima ante Osasuna, aunque ya demostró que será pieza clave. Sin embargo, el ex de Pumas aún no debuta en La Liga y ya fue suspendido por 3 partidos por cometer actos antideportivos .

Padilla, quien en algún momento fue convocado por Javier Aguirre cuando recién llegó a la Selección Mexicana , fue titular en el partido amistoso que sostuvo Athletic Club, a fin de no perder ritmo en el parón por la Fecha FIFA. El guardameta disputó 68 minutos, hasta que salió de cambio por su compañero Mikel Santos.

@padilla_1_ Alex Padilla tuvo un gran partido con Athletic Club, por lo que podría ser pieza clave en el equipo que disputará la Champions League

Así fue el increíble partido de Alex Padilla con el Athletic Club

Alex Padilla tuvo un gran rendimiento en el partido que perdió Athletic Club ante Osasuna, ya que intervino en 2 ocasiones para evitar la caída de su arco. La anotación cayó 10 minutos después de que salió del terreno de juego, por lo que durante su estancia en el campo dejó la portería en ceros.

TE PUEDE INTERESAR:



El duro torneo de Alex Padilla, quien busca ser pieza clave en la Champions League

Alex Padilla no está viviendo un gran regreso a Athletic Club tras su paso en Pumas, pues hasta el momento no ha debutado en La Liga de España. No obstante, el portero ha disputado los partidos amistosos de su club, como lo fue ante Liverpool, que sirvió de preparación para el arranque de la nueva temporada.

Padilla, pese a ello, muestra en un gran nivel, por lo que una posible baja por lesión o por rendimiento de Unai Simón podría abrirle la posibilidad al mexicano de ganarse la titularidad.

El mexicano no descarta jugar la Champions League, pues ya hay antecedentes de entrenadores que utilizan a los 2 porteros para encarar los diferentes torneos, como en su momento lo hizo Barcelona con Marc-André ter Stegen y Claudio Bravo, entre muchos otros. Por lo pronto, Padilla ya demostró en este amistoso.