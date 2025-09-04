Le lloraron los aficionados de Pumas, no ha disputado ningún partido y ya fue suspendido por 3 juegos

Alex Padilla no ha jugado ningún minuto en su regreso con el Athletic de Bilbao, después de su breve paso por Pumas , donde aficionados le lloraron las primeras jornadas del Apertura 2025, ya que se quedaron sin portero. El mexicano hizo algo insólito que le costó ser suspendido por 3 partidos, mientras que su técnico estará fuera de las canchas por las próximas 4 jornadas.

Padilla fue expulsado en la fecha 4, cuando su equipo visitó al Rea Betis, club al que llegó Nelson Deossa tras ser vendido por Rayados . Lo de llamar la atención es que no fue por una falta dentro del terreno de juego, sino porque mientras estaba en la banca lanzó un balón a la cancha cuando se disputaba el encuentro. Por ello, el árbitro central decidió mandarlo a las regaderas.

@padilla_1_ Alex Padilla no ha disputado ningún partido oficial con el Athletic de Bilbao tras su paso por Pumas

El arquero no figuró dentro del campo, pero sí fuera, por lo que la Real Federación Española decidió darle 3 partidos de castigo. Mientras que su entrenador, Ernesto Valverde, no estará en la banca en las próximas 4 fechas debido a protesta e insultos contra los árbitros, pese a que su equipo se llevó la victoria 2-1.

El declive de la carrera de Alex Padilla tras su salida de Pumas

Alex Padilla arribó al futbol mexicano a principios de este año para suplir las bajas de los porteros Julio González y Gil Alcalá en Pumas, donde se ganó un puesto y terminó siendo el arquero titular hasta el final del torneo.

Sin embargo, Padilla tuvo que regresarse al conjunto español que lo pidió de vuelta antes de que finalizara su préstamo, por lo que no le tocó otra opción, pese a que sabía que lo más seguro es que comería banca.

Alex no ha disputado ningún partido desde que arrancó La Liga, ya que el arquero titular de Ernesto Valverde es Unai Simón. Aunque cabe resaltar que el mexicano sí vio minutos en un encuentro amistoso que perdió su equipo por marcador de 4-1 ante Liverpool.