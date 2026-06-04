República Checa vs Guatemala: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del rival de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online de partido amistoso internacional

A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, República Checa encara su último juego amistoso ante Guatemala. Dirigidos por Miroslav Koubek, la escuadra de Chequia será el tercer rival de la Selección Mexicana y disputan su último partido de preparación antes de su debut el próximo 11 de junio frente a Corea del Sur, compromiso a disputarse en el Estadio Guadalajara en punto de las 20:00 horas.

Calendario de Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves 11 de junio, Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs República Checa - 20:00 Hrs.

Jueves 18 de junio, Estadio Atlanta:

República Checa vs Sudáfrica - 10:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio, Estadio Ciudad de México:

República Checa vs México - 19:00 Hrs.

Horario y dónde ver resultado de Guatemala vs República Checa

El partido amistoso entre República Checa y Guatemala se jugará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver la cobertura en tiempo real en esta página.