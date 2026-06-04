República Checa vs Guatemala: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del rival de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online de partido amistoso internacional
Sigue las acciones EN VIVO del juego entre República Checa y Guatemala con alineaciones, jugadas, goles y marcador en directo. Chequia será el tercer rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, República Checa encara su último juego amistoso ante Guatemala. Dirigidos por Miroslav Koubek, la escuadra de Chequia será el tercer rival de la Selección Mexicana y disputan su último partido de preparación antes de su debut el próximo 11 de junio frente a Corea del Sur, compromiso a disputarse en el Estadio Guadalajara en punto de las 20:00 horas.
Calendario de Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Jueves 11 de junio, Estadio Guadalajara:
Corea del Sur vs República Checa - 20:00 Hrs.
Jueves 18 de junio, Estadio Atlanta:
República Checa vs Sudáfrica - 10:00 Hrs.
Miércoles 24 de junio, Estadio Ciudad de México:
República Checa vs México - 19:00 Hrs.
Horario y dónde ver resultado de Guatemala vs República Checa
El partido amistoso entre República Checa y Guatemala se jugará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver la cobertura en tiempo real en esta página.