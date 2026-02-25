Resident Evil Requiem y el poderoso problema que enfrenta a días de su lanzamiento

Estamos a tan solo unos días para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial de Resident Evil Requiem, el cual es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados y llamativos que habrá a lo largo del año. Sin embargo, recientemente el título enfrenta un problema que no ha podido frenar hasta ahora.

Como sabes, Resident Evil Requiem forma parte de los videojuegos que llegarán esta semana a distintas consolas a nivel mundial, lo cual ha hecho que sus seguidores muestren su entusiasmo al respecto pese a los problemas que la compañía ha vivido, fácilmente, en los últimos días.

¿Qué problema enfrenta Resident Evil Requiem antes de su lanzamiento?

El gran problema que los organizadores de Resident Evil Requiem enfrentan tiene estrecha relación con las filtraciones ilegales que se han producido en distintos ambientes digitales, incluyendo las redes sociales. En otras palabras, ya hay usuarios que están compartiendo videos de lo que será este videojuego.

🚨 OJO 🚨



Hideki Kamiya arremete contra las personas que spoilean Resident Evil Requiem:



"Recuerdo que el final de Resident Evil 2 fue completamente arruinado por una revista fotográfica semanal.



En aras de la búsqueda de satisfacción egoísta, pisotean los sentimientos de… pic.twitter.com/StLc1XiiqC — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) February 23, 2026

Se trata, entonces, de una situación que no solo puede afectar las ventas de Resident Evil Requiem a corto y mediano plazo, sino que también afecta a los jugadores que han esperado con ansias este videojuego, pues las filtraciones contienen spoilers que, de cierta forma, tergiversan la experiencia del usuario.

Vale decir que Resident Evil Requiem no es el primer título que sufre de esta problemática; de hecho, se ha vuelto común que algunas personas conozcan el material antes de que algún videojuego salga a la venta, por lo que su desarrolladora, Capcom, pidió a los usuarios no compartir más contenido respecto a esta historia.

¿Cuándo llega Resident Evil Requiem?

Restan solo horas para el lanzamiento oficial de Resident Evil Requiem, mismo que, de acuerdo con fuentes oficiales, se estrenará el viernes 27 de febrero del 2026. Recuerda que publicar imágenes del videojuego antes de su llegada oficial a los mercados es ilegal debido a los derechos de autor.