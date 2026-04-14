Dalia López, empresaria paraguaya señalada de presuntamente haber proporcionado documentos fraudulentos a Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, y a su hermano Roberto de Assis Moreira que llevó a ambos a la carcel en 2020, fue trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, Paraguay, este lunes 13 de abril.

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Responsable de pasaporte falsificado de Ronaldinho que lo llevó a la cárcel es detenida

Dalia López fue capturada el pasado 2 de abril tras seis años prófuga de la justicia por diversos delitos como asociación criminal, asi como por la entrega de pasaportes apócrifos a Ronaldinho y a su hermano que derivaron en su detención.

El encarcelamiento del jugador y su hermano por los pasaportes falsos reveló una red de corrupción de identificaciones y migraciones en Paraguay.

Ronaldinho había ingresado a Paraguay en marzo del 2020 para asistir aun evento benéfico y de promoción de libros auspiciado por López, pero tras presentar pasaportes paraguayos fueron remitidos a una cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción hasta agosto de ese año, tiempo en el que el exjugador brasileño ganó un torneo de futbol sala organizado al interior de la prisión.

Dalia López junto a Ronaldinho

Posteriormente, Ronaldinho y Roberto de Assis recuperaron su libertad tras pagar una fianza de 1.6 millones de dólares, pero continuaron en arresto domiciliario en un hotel de la capital guaraní.

Tras su captura, Dalia López fue internada inicialmente en el Departamento Judicial Femenino, pero trasladada a la Emboscada tras descubrirse que se encontraba en una celda VIP con aire acondicionado, frigobar, equipo de gimnasia y mejoras estructurales realizadas en tiempo récord.

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