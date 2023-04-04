Atlas cae por la mínima contra Philadelphia en los Cuartos de Final de la Concachampios
Luego de una épica remontada en los Octavos de Final de la Concachampions ante el Olimpia, el Atlas buscará su pase a las semis contra el Philadephia
El Atlas buscará otra hazaña. El conjunto rojiblanco cayó por la mínima en la idea de los Cuartos de Final de la Concachampions, duelo que disputaron en los Estados Unidos. Ahora tendrán que venir de atrás una vez más para buscar un lugar en la semifinales del torneo continental.
El gol del triunfo por parte del equipo de la MLS lo consiguió Daniel Gazdag, desde los 11 pasos, al minuto 89. Los Zorros se quedaron sin un hombre durante toda la segunda mitad, luego de la expulsión de Anderson Santamarina al 45+4' del primer tiempo.
⚽ Goal @PhilaUnion!— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 5, 2023
🐍 Daniel Gazdag converts a penalty to give Philadelphia Union the lead at 89'! | #SCCL23 pic.twitter.com/W6R2PW6zp5
Ahora, la vuelta será el próximo miércoles 14 de abril, en el Estadio Jalisco, donde los rojinegros esperan darle la vuelta al marcador, como lo hicieran ante el Olimpia de Honduras, cuando vinieron de atrás en el marcador global, para poder meterse a esta instancia de la Concachampions.
Cobertura Philadelphia vs Atlas EN VIVO | Cuartos de Final de la Concachampions
El Atlas buscará tomar ventaja en los Cuartos de Final de la Concachampions. En Estados Unidos, ante el Philadelphia Union intentará arrancar con el pie derecho la eliminatoria y así empezar a soñar con meterse a las semifinales del certamen continental.
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Estadísticas Philadelphia vs Atlas EN VIVO | Concachampions
Así llegan Philadelphia y Atlas a los Cuartos de Final de la Concachampions
Los Zorros llegan a este duelo luego de una épica remontada contra el Olimpia de Honduras, luego de caer en la ida por pizarra de 1-4, en el Estadio Jalisco remontaron con un 4-0, para así meterse a la siguiente fase, gracias a una gran actuación de Julián Quiñones, quien sumó doblete.
Por su parte, el Philadelphia Union arribó tras derrotar al Alianza de El Salvador. En la ida empataron sin tantos en el centramerica, pero en la vuelta de los Octavos de Final los de la MLS goleron 4-0, con dos tantos de Andrés Felipe Perea.
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Alineaciones confirmadas Philadelphia vs Atlas | Concachampions
Philadelphia
Portero: A. Blake
Defensas: J. Glesnes, O. Mbaizo, N. Harriel
Medios: José Martínez, D. Gazdag, A. Bedoya, Jack Mcglynn y D. Lowe
Delanteros: J. Torres y J. Carranza
Atlas
Portero: Camilo Vargas
Defensas: Diego Barbosa, Luis Reyes, G. Aguirre, A. Santamaría
Medios: Bryan Lozano, Aldo Rocha y C. Robles
Delanteros: Julián Quiñonez, Julio Furch y J. Herrera